오퀴즈 이천만원이벤트가 진행된다.3일 오전 9시부터 오후 5시까지 매시 정각 오퀴즈 이천만원이벤트가 실시된다. 이번 이벤트는 애슬레져 리딩 브랜드 안다르와 관련된 퀴즈가 출제되며 총 2000만원의 상금이 걸려있다.이날 오전 9시 사전 퀴즈로 출제된 첫번째 문제는 "오늘 오퀴즈와 함께하는 브랜드는 000이다”로 힌트는 네이버 검색창에 ‘오퀴즈 이천만원이벤트’를 입력하면 확인 가능하다.안다르는 오퀴즈 이천만원이벤트와 더불어 이날 공식 홈페이지를 통해 'NEW 에어터치 페이스 티셔츠' 출시를 기념한 특별 이벤트도 동시에 진행한다. 'NEW 에어터치 페이스 티셔츠 1&1 패키지' 타임 세일로 단, 7일간 1&1 패키지에 신상 할인가를 더한 더블 할인 가격으로 안다르 에어 티셔츠를 만날 수 있는 기회다.에어터치를 구매하고 이벤트 페이지 댓글로 구매 인증 시 10명을 추첨 해 10만원 적립금을 증정하는 이벤트도 진행한다. 이날 오전 10시부터 9일 오후 6시까지 구매자에 해당되며, 당일 출시되는 NEW 에어터치 페이스 티셔츠와 기존 에어터치 베이직 티셔츠 제품을 구매한 후 이벤트 페이지 댓글로 '구매 완료'를 입력하면 된다.