방한한 도널드 트럼프 미국 대통령이 '코리아 패싱'을 언급했다.7일 청와대에서 열린 한미공동기자회견에서 트럼프 대통령은 '코리아 패싱' 우려와 관련해 "한국을 우회하는 일은 없다(There will be no skipping South Korea)"고 답했다.이날 트럼프는 '코리아 패싱이 없다고 말씀하실 수 있는가'라는 질문에 "한국은 굉장히 중요한 국가"라며 "한국을 건너뛰는 일은 없을 것이라고 바로 말씀드릴 수 있다"고 밝혔다.코리아 패싱이란 북한 관련 국제 이슈를 비롯한 한반도 문제를 논할 때 한국을 제외한 미국, 중국, 일본 러시아 등 주변국끼리만 논의를 진행하는 것을 가리킨다.1998년 빌 클린턴 전 미국 대통령이 일본을 건너뛰고 중국만 방문하고 돌아가면서 일본 언론들이 이를 가리켜 '재팬 패싱(Japan Passing)'이라고 부른 데서 유래했다.