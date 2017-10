기존의 알파고를 능가하는 알파고 제로가 등장했다.19일 구글 딥마인드는 논문 '인간 지식 없이 바둑 마스터하기'(Mastering the game of Go without human knowledge)를 세계 최고권위 학술지 '네이처'에 발표했다.알파고 제로란 기존의 알파고처럼 대국 상대나 인간의 학습 지도없이 순수한 독학으로 바둑을 익혀 바둑의 도(道)를 스스로 깨닫는 시스템이다. 창의성을 발휘해 기존에 없던 새로운 정석도 고안해 내는 것.실제로 알파고 제로는 72시간을 독학한 뒤 알파고와의 대전에서 100전 100승 무패를 기록, 40일간의 독학 뒤에는 알파고 마스터와의 대결에서 100전 89승 11패를 거뒀다.딥마인드는 "알파고 제로를 통해 인공지능이 인간의 독창성을 배가하고 나아가 인류가 마주한 난제를 해결하는 우리의 임무를 도와줄 수 있을 것"이라고 전했다.