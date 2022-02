[스포츠한국 허행운 기자] 짧다면 짧고 길다면 길었던 17일 간의 동계 올림픽이 마무리 됐다.제 24회 2022 베이징 동계올림픽 폐막식이 지난 20일(이하 한국시간) 중국 베이징 국립 경기장에서 펼쳐졌다.이번 대회에는 총 91개국, 2900여명의 선수들이 참가해 총 15개 종목에서 109개의 메달을 놓고 경쟁을 펼쳤다. 약 17일 간의 대장정을 마친 올림픽은 이날 전 세계가 지켜보는 가운데 그 화려한 끝을 알렸다.하지만 한국 국민들은 이날 본격적인 식이 펼쳐지기 전부터 불안함에 떨 수밖에 없었다. 지난 4일 열린 개막식에서 중국이 보여줬던 파렴치한 ‘문화공정’ 때문이다.중국은 행사 시작과 함께 ‘해피 차이니즈 뉴이어(Chinese New Year)’라는 문구를 경기장에 비췄다. 하지만 설날은 음력 새해를 뜻하는 ‘루나 뉴이어(Lunar New Year)’를 쓰는 것이 맞다. 중국뿐만 아니라 아시아 여러국가들이 음력에 맞춰 새해를 기리기 때문.심상치 않았던 중국의 행동은 이른바 ‘한복공정’에서 뻔뻔함을 더했다. ‘소시민들의 국기 전달’ 행사에서 중국 56개 소수민족 대표들이 등장해 중국의 국기 오성홍기를 전달했다. 그리고 이 중 조선족을 표현한 한 여성이 댕기머리를 한 채 흰색저고리에 분홍색 치마를 입은 한복 복장으로 등장한 것.중국은 일찌감치 한국을 ‘한푸’라 부르며 한국의 전통 의복이 아니라 중국 조선족의 전통이라고 주장하고 있다. 이에 더해 한복을 중국 국가급 무형 문화재라 소개하기도 한다. 중국은 전 세계가 지켜보는 개막식에서 그 터무니없는 주장을 굽히지 않았던 것.이 문화공정은 국내에서 큰 파장을 불러 일으켰다. 전 국민이 한마음으로 이에 분개했다. 각 분야의 유명인들이 나서 우리 문화인 한복을 지키기 위해 노력했다. 특히 우리 역사와 문화를 지키는 데 앞장서고 있는 서경덕(48) 성신여대 교수는 공개적으로 중국의 억지 주장에 대해 비판의 목소리를 세우기도 했다.이어 서 교수는 이날 폐막식을 앞두고 SNS 상에서 ‘한복 챌린지’를 진행하기도 했다. 자신의 SNS에 자신이 과거 입었던 다양한 한복 사진을 골라 게재하자는 내용의 챌린지다. 서 교수는 "중국의 '한복공정'에 분노만 할 것이 아니라 한국 누리꾼들의 대대적인 홍보를 통해 한복이 한국의 전통의상임을 전 세계에 널리 알리고 싶었다"고 밝혔다.하지만 ‘불행 중 다행’으로 이번 폐막식에서 우려했던 중국의 문화공정은 등장하지 않았다. 그뿐만 아니라 중국은 정치적으로 해석될 만한 선택도 피했다. 지난 개막식 때 중국의 인권 탄압 논란이 있던 신장 위구르 자치구 출신 선수를 성화 봉송 최종 주자로 내세우며 서방 국가의 외교적 보이콧에 넌지시 반박하는 듯한 메시지를 넣었던 중국이다.이렇듯 중국은 논란이 됐던 요소들을 모두 폐막식에 넣지 않았다. 다만 '함께하는 미래(Together for a Shared Future)’라는 이번 베이징 올림픽의 슬로건을 전면에 내세웠다.이날 행사에서 폐막 연설을 진행한 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장은 “세계가 여러 분쟁으로 인해 분열되는 상황에서 올림픽 커뮤니티에서는 누구나 평등함을 보여주며 극복해냈다”라며 “올림픽이 가진 통합의 힘은 우리를 분열시키는 힘보다 훨씬 더 강하다”고 말했다.이어 바흐 위원장이 공식적으로 폐회를 선언한 후, 중국은 마지막을 화려한 불꽃놀이로 장식했다. 수많은 폭죽이 터지자 베이징 하늘에는 ‘One World, One Family(하나의 세계, 하나의 가족)’라는 문구가 드러났다. 평화와 화합이라는 올림픽 정신을 힘줘 말하며 행사를 마친 것.지난 2018년 평창 올림픽 개·폐막식 총감독이자 KBS서 이번 베이징 대회 개·폐막식 해설을 맡은 송승환 전 감독은 이를 지켜보며 “중국이 개최국으로서 참가국들에 대해 예의와 배려가 있었으면 하는 아쉬움이 있다”라며 “마지막에 쏘아올린 ‘One World, One Family’라는 폭죽에 걸맞는 예의와 배려가 있었으면 한다”고 전했다.중국에서 열리는 올림픽은 이렇게 끝났지만, 아시아 국가들은 올해 다시 한 번 중국에서 국제대회를 치른다. 오는 9월 열리는 아시안 게임의 개최지가 바로 중국 항저우기 때문. 중국이 다음 개최하는 국제 대회에서는 송승환 해설이 강조한 ‘예의와 배려’를 갖출 수 있을까. 모두가 눈을 부릅뜨고 지켜볼 부분이다.