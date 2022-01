[스포츠한국 이재호 기자] '파이트클럽' 선수들을 비롯한 모든 선수들이 출전 준비를 마쳤다.로드FC는 18일 잠실 롯데월드 아프리카 콜로세움에서 아프리카TV-로드FC 리그 (ARC 007) 계체량 행사를 진행했다.계체량 행사는 1경기부터 8경기까지 순서대로 진행됐다. 대회에 출전하는 총 16명의 선수들이 계체량을 통과했다.이번 대회는 온라인에서 큰 인기를 끌었던 <파이트클럽> 출신 파이터들이 출전하는 대회다. <파이트클럽>에서 가장 먼저 우승을 차지한 설영호(28, 이천MMA)와 우치하 송(25, 아카츠키/딥앤하이)이 대결하고, ‘레슬러’ 손지훈(28, 쎈짐)과 ‘복서’ 이길수(25, FREE), 이성원(23, 마이티짐)과 이준모(25, FREE)까지 총 6명이 '파이트클럽'에 출연했다. ‘축구 선수 출신’ 배동현(37, 팀피니쉬)과 ‘헤비급 유망주’ 정호연(25, 송탄MMA)의 경기는 코메인 이벤트를 장식한다.대회에 출전하는 선수들을 비롯해 스태프, 지도자 등 모든 인원에게 백신 패스가 적용되며 정부의 코로나 19 안전 수칙을 지켜야 경기장에 입장할 수 있다. 대회는 오후 6시부터 시작되며 아프리카TV에서 생중계 된다.[ARC 007 / 2022년 1월 18일 오후 6시 아프리카TV 생중계][무제한급 설영호 VS 우치하 송][무제한급 배동현 VS 정호연][-63kg 계약체중 손지훈 VS 이길수][-75kg 계약체중 이성원 VS 이준모][-70kg 라이트급 최지운 VS 권민우][-70kg 라이트급 김의종 VS 세르게이 림][-68kg 계약체중 이정현 VS 김진국][-61.5kg 밴텀급 이신우 VS 이재훈]