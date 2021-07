[스포츠한국 이재호 기자] ‘가오형’ ROAD FC 정문홍 회장이 개인 유튜브 채널을 오픈해 팬들과 소통한다.정문홍 회장은 ROAD FC 공식 유튜브 채널에 업로드 되는 킴앤정TV로 팬들과 소통해왔다. 킴앤정TV는 김대환 대표와 함께 출연하는 코너로 ROAD FC의 다양한 정보를 전달해왔다. 가오형 라이프 코너로는 평소 일상도 공개해왔다.그동안 ROAD FC 공식 유튜브 채널에서 활동해온 정문홍 회장은 개인 유튜브 채널을 개설했다. 채널명은 가오형 라이프다.가오형 라이프는 그동안 ROAD FC 공식 계정을 통해 공개되는 영상과 다른 가오형의 시점에서 촬영된 콘텐츠를 업로드한다. 계체량과 경기 전 선수들이 대기하는 모습, 리바운딩 과정, 로드걸의 대회 준비 등 그동안 비공개된 신선한 장면을 노출해 팬들의 궁금증을 해소시킬 예정이다.라이브 방송도 진행한다. 가장 먼저 시작되는 콘텐츠는 2일 오후 6시 창원 상남분수공원에서 열리는 로드몰 ROAD FC 058 계체량 행사다. 가오형 라이프는 라이브 방송으로 날 것 그대로의 상태로 현장의 생생한 모습들을 공개할 예정이다.한편 로드몰 ROAD FC 058 대회는 7월 3일 오후 4시부터 창원 체육관에서 개최되며 SPOTV와 아프리카TV, 다음카카오를 통해 생중계된다.[로드몰 ROAD FC 058 2부 / 7월 3일 오후 6시 SPOTV 중계][-84kg 미들급 타이틀 매치 황인수 VS 오일학][무제한급 스페셜 매치 김재훈 VS 금광산][-84kg 미들급 최원준 VS 임동환][-65.5kg 페더급 박해진 VS 오두석][-70kg 라이트급 박시원 VS 김태성][로드몰 ROAD FC 058 1부 / 7월 3일 오후 4시 SPOTV 중계][-61.5kg 밴텀급 양지용 VS 이정현][-65.5kg 페더급 이성수 VS 박진][-60kg 계약체중 김영한 VS 최 세르게이][-57kg 플라이급 서동수 VS 김우재]