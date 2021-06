[스포츠한국 이재호 기자] ROAD FC (로드FC)와 아키우노 종합건설이 창원 상남시장 상인들과 시민들을 응원했다.ROAD FC와 아키우노 종합건설은 4일 경남 창원시 상남시장에서 커피 무료 나눔 봉사를 했다. ROAD FC 정문홍 회장, 김대환 대표, 박상민 부대표, 아키우노 종합건설 박준혁 대표, 개그맨 윤형빈, 영화배우 금광산, 황인수, 김재훈이 시장을 방문했다.이날 봉사활동은 ROAD FC 사랑나눔 프로젝트 아홉 번째 이야기로 상남시장 상인 및 시민들을 위해 아키우노 종합건설의 박준혁 대회장이 기획했다. 코로나 19로 인해 힘든 시기에 커피를 무료로 나눠주고, 응원해 힘을 주기 위해서다.아키우노 종합건설의 박준혁 대표는 로드몰 ROAD FC 058의 대회장을 맡아 ROAD FC 대회를 창원에 유치했다. 코로나 19로 인해 힘든 창원 시민들에게 볼거리를 제공하고, 조금이나마 힘을 주기 위함이다.커피 나눔은 시장 상인회에 허가를 받고, 전 인원 마스크 착용, 손 소독제 사용, 체온 체크 등을 통해 코로나 19 안전 수칙을 지키며 진행됐다.박준혁 대표, 김대환 대표, 박상민 부대표, 윤형빈, 금광산, 황인수 등은 시장 전체를 다니며 무더운 날씨에 고생하는 상인들과 시민들에게 1000잔의 시원한 아이스 커피를 나눠줬다. 커피를 나눠주며 응원의 말과 함께 시장에서 판매하는 제품들을 시민들에게 홍보하는 등 시장 활성화를 위해서도 노력했다.커피 무료 나눔에 많은 시장 상인들과 시민들도 고마운 마음을 표현했다. 더운 날씨에 멀리 창원까지 오느라 고생했다며 시장에서 파는 음식을 맛보라고 하는 등 정이 넘치는 모습이었다. 커피 무료 나눔은 약 2시간에 걸쳐 1000잔의 아이스 커피를 상인들에게 나눠준 후 종료됐다.이번 봉사활동을 기획한 박준혁 대표는 “이전부터 아키우노 종합건설에서 봉사활동을 꾸준히 해왔는데, ROAD FC 정문홍 회장님이 대회를 앞두고 창원에서 함께 봉사활동을 하면 어떻겠냐고 하셔서 이번 봉사활동을 기획하게 됐다. 코로나 19로 인해 많이 힘드신 상인분들과 시민분들에게 좋은 에너지, 긍정적인 에너지를 드린 계기가 된 거 같다. 더운 날씨에도 많은 시민분들이 웃으면서 고맙다고 하셔서 나도 감사한 마음이었다. 다들 파이팅하고 활력 넘치는 창원이 됐으면 하는 바람”이라고 말했다.한편 ROAD FC (로드FC)는 7월 3일 창원체육관에서 로드몰 ROAD FC 058을 개최한다. ㈜아키우노 종합건설의 박준혁 대표가 대회장을 맡아 ROAD FC 역사상 처음으로 창원에서 대회가 열린다. ‘야쿠자’ 김재훈과 ‘영화배우’ 금광산이 맞붙고, 황인수와 오일학이 미들급 챔피언 타이틀전을 치러 새로운 챔피언을 가려낸다. 또한 9월 4일에는 원주 종합체육관에서 로드몰 ROAD FC 059, 12월에는 서울에서 로드몰 ROAD FC 060이 개최될 예정이다.[ARC 005 / 6월 12일 오후 7시 아프리카TV 생중계][-60kg 계약 체중 이정현 VS 조민수][무제한급 허재혁 VS 류기훈][유도 스페셜 매치 배동현 VS 거제폭격기][-65.5kg 페더급 김현우 VS 지영민][-70kg 라이트급 최지운 VS 장경빈][-76kg 계약 체중 윤태영 VS 한상권][-52kg 스트로급 백현주 VS 김유정][-65.5kg 페더급 김이삭 VS 김진국][로드몰 ROAD FC 058 / 7월 3일 오후 4시 SPOTV 중계][-84kg 미들급 타이틀 매치 황인수 VS 오일학][무제한급 스페셜 매치 김재훈 VS 금광산][-84kg 미들급 최원준 VS 임동환][-70kg 라이트급 박시원 VS 김태성][-61.5kg 밴텀급 양지용 VS 이정현][-65.5kg 페더급 이성수 VS 박진][-60kg 계약체중 김영한 VS 최 세르게이][-57kg 플라이급 서동수 VS 김우재]