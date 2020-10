[스포츠한국 이재호 기자] 2010년 10월 23일 ROAD FC (로드FC)를 창립자 WFSO 정문홍 회장 (ROAD FC 전 대표)은 “지금부터 대한민국 종합격투기의 새 역사를 시작합니다”라는 개회 선언과 함께 첫 대회를 시작했다. 개회 선언과 함께 ROAD FC는 대한민국 종합격투기 새 역사의 시작을 알렸다. 그리고 2020년 10월 23일 10주년이 될 동안 수많은 역사를 세웠다. 아시아 메이저 종합격투기 단체 최초로 10주년을 맞이한 ROAD FC의 역사를 소개한다.이 세상에 ROAD FC가 처음 알려진 날은 2010년 8월 20일이다. 이날 ROAD FC는 보도자료를 내고 출범과 함께 개그맨 이승윤의 출전을 공식 발표했다.ROAD FC가 출범할 당시 국내에 종합격투기 단체는 존재하지 않았다. 그 전에 있던 단체들은 자생력이 없어 해외 단체들이 흔들리자 버티지 못했다. 선수와 지도자는 존재하지만, 국내 단체가 없었기에 시합은 모두 해외에서 소화할 수밖에 없었다.당시 격투기 시장 상황에 대해 ROAD FC 김대환 대표는 “격투기 해설자로 오랫동안 일하며 수많은 국내 및 해외 단체들이 저물어 가는 걸 봐 왔다. 우리나라는 물론이고 아시아 격투기 시장 전체가 암흑기인 상황이었다. 그런 시기에 정문홍 회장님이 사비를 들여 만든 것이 바로 ROAD FC”라고 말했다.정문홍 회장이 ROAD FC를 창립한 이유는 제자, 후배들이 뛸 수 있는 무대를 마련해주기 위해서다. 관장으로서 제자에게 경기를 잡아주기 위해 해외 단체의 문을 꾸준히 두드렸는데, 잠깐은 괜찮을지언정 장기적으로 보면 정답이 아니었다.ROAD FC 출범 보도자료를 내고 3일 후 기자회견을 열었다. 현장에서 정문홍 회장은 “모두에게 기여도에 따라 이익을 나눠주는, 없어지지 않는 단체를 세울 생각”이라는 포부를 전했다.첫 대회는 2010년 10월 23일 서울에 위치한 섬유센터 이벤트홀에서 열렸다. 개그맨 이승윤이 종합격투기 데뷔전을 치러 규모는 작았지만, 많은 사람들이 이목을 집중시켰다.현재 ROAD FC는 2대 대표로 김대환 대표가 이끌고 있다. 박상민 부대표도 함께하며 대한민국을 넘어 아시아를 대표하는 종합격투기 단체가 됐다. ‘온라인 쇼핑몰’ 로드몰에서 프리미엄 닭가슴살 브랜드 로드닭 제품을 판매하고, 격투기 용품 전문 스토어인 ‘로드프렌즈’로 수익을 내 자생력이 부족한 국내 단체들과 달리 수익 구조를 완성해 롱런해왔다. ROAD FC는 아시아 메이저 종합격투기 단체 최초로 10주년을 맞이하는 결과를 만들어냈다.김대환 대표는 “ROAD FC 출범 초기부터 GN푸드 홍경호 회장님께서 많은 도움을 주셨다. 로드몰과 로드닭도 홍경호 회장님께서 도움을 주셔서 만들 수 있었다. 홍경호 회장님께 진심으로 감사드린다”고 말했다.출범 후 ROAD FC는 2개월~3개월 주기로 꾸준히 프로 대회를 개최했다. 더 많은 선수들에게 기회를 제공하기 위해 네 번째 대회부터는 ‘YOUNG GUNS’ 대회를 론칭, 신예 선수들이 경험을 쌓을 수 있는 무대를 마련했다.‘YOUNG GUNS’는 ROAD FC 넘버시리즈로 진출하기 전 거쳐야 하는 관문이었다. 여기서도 수많은 프로 선수들이 성장했는데, 현재 ROAD FC 밴텀급 챔피언인 김민우가 첫 대회에 참여한 뒤 꾸준히 성장해 챔피언에 올랐다.2012년에는 아마추어 대회인 ROAD FC 센트럴리그를 론칭했다. 취미로 종합격투기를 즐기는 관원부터, 프로 선수를 꿈꾸는 유망주까지 많은 사람들에게 경기 경험을 쌓게 해주고, 선수를 발굴하려는 의도다. ROAD FC 센트럴리그는 1개월~2개월 주기로 꾸준히 55회 대회까지 열어 국내 최다 기록을 세워 ‘대한민국 종합격투기 유망주의 산실’로 불린다.최근 ROAD FC 센트럴리그는 방송 제작팀이 경기를 중계하고 있다. 경기장도 프로 선수들과 동일한 장소를 사용한다. 우리나라 대표 격투기 해설위원인 김대환 대표와 정문홍 회장, 그리고 권아솔이 중계에 참여해 팬들에게 아마추어 대회의 매력을 알리고 있다.국내 선수는 물론이고, 외국 선수들까지 출전해오며 프로 선수들도 수없이 많이 배출됐다. 그 중 대표적인 파이터는 ROAD FC 밴텀급 전 챔피언 이윤준, 현 챔피언 김민우, ‘몬스터 울프’ 박정은, ‘케이지의 악녀’ 홍윤하 등이다. 이들은 ROAD FC 센트럴리그에서 경험을 쌓아 ROAD FC 프로 무대에서 각 체급을 대표하는 선수가 됐다.국내에서 탄탄한 기반을 다진 ROAD FC는 2015년을 해외 진출의 원년으로 삼으며 해외로 사업을 확장했다. 첫 해외 진출지는 일본으로 과거 세계 격투기의 중심에서 대회를 연다는 큰 의미를 가지고 있었다.당시 ROAD FC가 일본 진출을 발표하자 국내는 물론, 일본에서조차 무모한 행동이라며 우려의 목소리가 쏟아졌다. 정문홍 회장은 해외 진출을 강행, 결국 2015년 7월에 일본 도쿄 아리아케 콜로세움에서 ROAD FC 024 IN JAPAN을 개최했다.현장에는 수많은 일본 격투기 관계자들이 대거 모였다. 출전 선수 명단에는 미노와맨, 가와구치 유스케 등 일본 파이터에 최홍만, 최무배 등 일본 무대를 주름잡던 국내 격투기 1세대 파이터들이 이름을 올렸다. 격투기 아나운서의 전설로 불리는 레니 하트도 참여해 의미를 더했다.5개월 뒤인 2015년 12월에는 중국에도 진출했다. 중국 상해 동방체육관에서 ROAD FC 최초의 중국 대회를 열었다. 이 대회 출전한 아오르꺼러는 단 한 번의 대회 출전으로 무명에서 중국 최고의 격투기 스타가 됐는데, 14억 중국인이 시청하는 CCTV에서 프라임 시간대에 2년 간 생중계 된 것이 주효했다.첫 대회 후 ROAD FC는 상해, 북경, 창사, 석가장을 돌며 베이징 올림픽 농구 결승 경기가 열린 캐딜락 아레나 등 2만석 규모의 대형 경기장에서 꾸준히 대회를 열었다. ROAD FC 중국 대회는 총 6회가 열려 수많은 중국 격투 팬들의 사랑을 받았다.중국 대회에 관해 김대환 대표는 “프라임 시간대에 중국 CCTV에 우리나라 스포츠 브랜드의 대회가 생중계 된다는 것은 말도 안 되는 일이다. 당시에는 UFC도 중국에 진출하지 못한 상황이었는데, 무려 2년간이나 CCTV에서 생중계가 된 건 지금 생각해도 꿈같은 일”이라고 말했다.중국에서의 뜨거운 인기를 등에 업고 ROAD FC는 중국 북경 싼리툰에 4000평이 넘는 규모의 복합 스포츠 공간인 로드 멀티 스페이스를 오픈했다. MMA는 물론, 피트니스, 요가, 스피닝, 주짓수 등 다양한 운동 종목을 전문 지도자에게 체계적으로 배우는 공간으로 운동 후 휴식을 취할 수 있도록 라운지 바, 카페도 있었다.또한 중국의 명문대 9곳 (칭화대, 복단대, 상해교통대, 중국과학기술대, 절강대, 난징대, 하얼빈공대, 서안교통대, 북경체육대)이 ‘로드격투학’을 교내 선택과목으로 채택, 교과서를 만들었다. 2017년도 기준 로드FC 중국 법인인 북경로드는 2000억의 가치평가를 받았다.올해 초 ROAD FC는 인도네시아에서 격투 오디션 프로그램 <맞짱의 신> 결승전을 치르며 인도네시아판 '맞짱의 신'도 제작, 동남아시아 시장의 문도 두드렸다.중국에서 입지를 다진 ROAD FC는 아시아 최초로 100만불의 상금을 걸고 토너먼트를 개최했다. 2016년 10월 12일 ROAD FC 034 기자회견에서 처음 토너먼트를 알렸고, 2016년 12월 10일 ROAD FC 035가 끝난 뒤 ‘ROAD TO A-SOL’이라는 토너먼트 공식 명칭과 함께 진행 방식을 공개했다.100만불 토너먼트는 전세계의 파이터들을 모았다. 챔피언 출신들도 즐비했다. 중국 지역예선을 시작으로 동남아시아, 인터내셔널, 러시아, 일본 지역 예선을 치러 각 지역 예선에서 우승한 파이터들이 16강 본선 토너먼트에 나섰다.본격적인 서바이벌이 시작된 토너먼트에서 인상적인 파이터는 단연 만수르 바르나위와 샤밀 자브로프였다. 만수르 바르나위는 토너먼트 경기를 거치며 실력이 일취월장해 ‘끝판왕’ 권아솔과 최종전에서 대결하기에 이르렀다. 샤밀 자브로프도 사촌 동생인 하빕 누르마고메도프가 세컨드로 나서는 등 적극적인 지원 아래 만수르 바르나위와 결승전에서 맞붙었다.100만불 토너먼트의 우승자는 만수르 바르나위였다. 샤밀 자브로프를 결승전에서 플라잉 니킥으로 실신시킨 만수르 바르나위는 ‘ROAD TO A-SOL’ 최종전에서 권아솔과 대결했다. 경기 전까지 계체량 행사, 기자회견이 있을 때마다 권아솔과 몸싸움을 벌이며 신경전이 극에 달했다. 최종전에서 만수르 바르나위는 권아솔에게 탭을 받아내며 100만불의 주인공이 되며 ROAD FC 라이트급 챔피언에 등극했다.수많은 대회를 치르며 ROAD FC는 종합격투기 인프라 확장을 위한 노력도 잊지 않았다. 대중화를 위해 꺼내든 카드는 오디션 프로그램 제작과 여성부리그 론칭이다.ROAD FC는 격투 오디션 프로그램 '주먹이 운다' 제작 참여부터 시작했다. 당시 김승연, 김재훈, 박형근, 홍영기 등이 '주먹이 운다'를 통해 프로 무대에 데뷔해 큰 인기를 얻었다. 이들은 현재까지도 ROAD FC 대회에 출전하며 선수 생활을 이어가고 있다.주먹이 운다 이후 ROAD FC는 오디션 프로그램을 직접 제작했다. 중국판 <주먹이 운다>인 <로드맨 베이징 익스프레스>에 MBC <겁 없는 녀석들>, SBS 미디어넷 <맞짱의 신>까지 제작해 프로 선수를 배출했다. 또한 베테랑, 쌈마이웨이 등 각종 영화와 드라마 등에 제작에도 참여하며 대중들에게 종합격투기를 알렸다.국내 최초로 여성부리그도 론칭했다. 여성의 염색체에서 이름을 딴 ROAD FC XX (더블엑스)로 이름 짓고, 2017년 3월 2일 첫 발표 후 11일 여성 파이터들만의 경기를 구성한 ROAD FC 037 XX를 개최했다.여성부리그를 론칭한 이유는 국내 여성 파이터 육성과 더불어 대중화를 위해서였다. 여성 파이터들만의 경기로 대회를 꾸린다는 건 모험에 가까운 도전이었는데, 정문홍 회장은 “종합격투기 대중화를 위해 여성부리그의 활성화가 반드시 필요하다”며 여성부리그를 론칭했다.여성부리그 ROAD FC XX는 현재까지 네 번의 대회를 열며 여성 파이터들을 꾸준히 배출하며 ROAD FC 연말 대회의 중요 행사로 자리 잡았다.대회를 개최하는 동안 팬들에게 많은 사랑을 받은 ROAD FC는 출범 후부터 다양한 사회 환원을 해왔다. 2016년부터는 ‘사랑♥나눔 프로젝트’라는 이름으로 선수들과 함께 봉사활동에 나서며 사회 환원을 위해 노력했다.사랑♥나눔 프로젝트의 첫 시작은 연탄 나눔 봉사였다. 2016년 1월 14일 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 선수 및 지도자, ROAD FC 관계자들이 모두 참여해 소외된 계층에 연탄을 전달했다. 이후 사랑 나눔 헌혈 행사, 전통시장 활성화 응원, 소아암 어린이 돕기 등을 꾸준히 진행했다.가장 널리 알려진 것은 소아암 어린이 돕기다. 김보성의 ROAD FC 데뷔전으로 김보성은 소아암 어린이들을 돕기 위해 자신의 파이트머니, ROAD FC는 관객 입장 수익 전액을 소아암 어린이를 위해 기부했다.김보성의 데뷔전은 2016년 12월 10일에 열렸는데, 데뷔전을 치르기 전 김보성은 오랫동안 기른 머리카락을 삭발해 소아암 어린이를 위한 가발 제작을 위해 기부했다.김보성은 데뷔전을 위해 바쁜 스케줄에도 틈날 때마다 운동하며 경기를 준비했다. 일본 격투기 단체 WARDOG의 대표인 콘도 테츠오와 대결, 아쉽게 패했지만 소아암 어린이들을 위한 진심이 많은 사람들을 감동을 줬다. 김보성의 데뷔전은 시청률 4%를 넘기며 소아암 어린이 돕기의 의미를 널리 알렸다.현재까지 ROAD FC는 총 9회의 사랑♥나눔 프로젝트를 진행했으며 앞으로도 사회 환원을 위해 노력할 계획이다.▶코로나 시대에 대처하는 김대환 대표의 야심 작 ARC 출범2020년 전세계는 코로나19로 인해 고통 받고 있다. 좀처럼 없어지지 않는 코로나19 바이러스로 인해 모든 분야에서 경제가 무너졌다.프로 스포츠도 예외는 아니었다. 리그 중단과 재개가 반복됐고, 무관중 대회가 당연해졌다.어려운 상황에서 김대환 대표는 아프리카TV와 함께 야심차게 ARC (AfreecaTV ROAD Championship) 대회를 론칭했다. 코로나 시대에 발빠르게 대처, 인터넷 플랫폼을 적극 확용하는 대회를 만든 것이다.ARC 대회는 온라인 콘텐츠를 주력으로 하는 대회로 인터넷 방송으로 업계 최고의 노하우를 가진 아프리카TV가 생중계한다.본래의 경기에 집중할 수 있도록 선수 입장을 단순화시키고, 공격적이고 다이나믹한 상황이 나올 수 있도록 333 시스템의 룰을 적용, 새로운 형태의 종합격투기로 숏 콘텐츠에 최적화됐다. BJ들이 라이트하게 중계를 하면서 좀 더 편하고, 재밌게 경기를 시청할 수 있다.현재까지 3회의 대회가 열린 ARC는 온라인에서 팬들의 호평을 받으며 화제를 모았다. ARC에서 맹활약한 이정현과 신유진, 오일학, 양지용 등은 대한민국 종합격투기의 미래로 떠올랐다.2021년 ROAD FC는 전용 경기장 건립 계획을 가지고 있다. 실내 체육관을 대관해 대회를 진행하던 기존 방식에서 벗어나 전용 경기장을 만들어 많은 대회를 열 계획이다.전용 경기장을 사용하게 되면 언제든 원하는 날짜와 시간에 대회를 열 수 있다는 장점이 있다. 선수들에게 보다 많은 경기 기회가 제공되고, 경험을 쌓은 선수는 실력 향상을 이뤄낼 수 있다.현재 ROAD FC 전용 경기장은 조감도와 설계 도면이 완성돼 있고, 2021년 3월 준공을 시작해 연말에 완공할 계획이다.ROAD FC 김대환 대표는 “정문홍 회장님이 오래전부터 구상해 온 숙원 사업인 전용 경기장은 격투기 후배 사랑의 결정체라고 보면 된다. 다시는 없어지지 않는 스포츠, 격투인들의 영원한 보금자리를 만드는 게 목적이다. 그 경기장에서 ROAD FC 대회를 더 자주, 더 멋지게 개최해 선수들에게 더 많은 경기 기회를 제공할 것”이라고 말했다.현재까지 ROAD FC는 3개국 (한국, 일본, 중국), 14개 도시 (서울, 원주, 구미, 부산, 충주, 대전, 대구, 여수, 제주, 도쿄, 상해, 북경, 창사, 석가장)에서 메이저 대회인 넘버시리즈 57회, 국가 대항전인 KOREA 대회 3회, 신예 선수들의 발굴 무대인 YOUNG GUNS 대회를 45회 열었다. ARC 대회를 포함, 총 1640경기가 진행되며 중복 없이 558명의 파이터들이 (남성 파이터 487명, 여성 파이터 71명) ROAD FC가 개최한 대회에 출전했다.