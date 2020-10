[스포츠한국 이재호 기자] 오랜 기간 기다려온 ARC 003 (ROAD FC, 아프리카TV 공동 개최)의 개최가 이제 5일 남았다.ROAD FC (로드FC)는 아프리카TV와 함께 17일 잠실 롯데월드 핫식스 아프리카 콜로세움에서 ARC 003을 개최한다.이번 대회는 우여곡절 끝에 개최하는 대회다. 지난 8월 29일 ARC 003이 개최될 예정이었으나 코로나19로 인해 연기됐다가 개최 일정이 다시 결정됐다.공백기 동안 대진이 몇 개 변경됐다. 부상자가 발생한 것이 이유다. 메인 이벤트에 나서기로 되어 있던 박정교(41, 박정교 흑곰캠프)가 부상을 당하며 김은수(37, 위너스멀티짐/팀루츠)가 오일학(18, 팀 스트롱울프)과 대결하게 됐다. 김용근(31, 팀 피니쉬)과 박재성(25, 원주 로드짐)의 부상 대체자로는 지영민(22, 병점MMA)과 고동혁(23, 팀 스트롱울프)이 나선다. 또한 양지호(23, 로드짐 로데오)도 부상을 당하며 한민형(20, 팀 스트롱울프)이 출전 명단에 이름을 올리게 됐다.정부는 12일 사회적 거리두기를 1단계로 완화했다. ROAD FC는 코로나19 안전수칙을 지키기 위해 이번에도 대회를 무관중으로 진행한다. 선수, 지도자, 스태프 등 경기장에 출입하는 모든 인원은 발열 체크, 출입명부 작성, 손 소독제 사용, 마스크 착용 등 정부의 코로나19 예방 지침을 지켜야 출입할 수 있다.한편 ROAD FC가 주최 주관하는 모든 대회는 WFSO (세계격투스포츠협회, 회장 정문홍)에 등록된 체육관 및 선수만 출전할 수 있다. WFSO는 성폭력, 성범죄 전과가 없는 검증된 체육관과 선수만 등록이 가능하며 협회 가입 문의는 (WFSO 이국희 사원, 대표 번호: 1566-7728)으로 하면 된다. 또한 법무법인 승전 (대표 변호사 최영기, 02-6297-0008)에서 성폭력 범죄나 기타 피해를 입은 사람의 제보를 받고 있다.ARC 003의 파트너사로는 승부사 온라인, 로드몰, 굽네치킨, 굽네몰, 로드프렌즈, 데이비드홍삼 에너지스틱, 렉스턴 스포츠, 테크니스트, 엘리먼트9 이 함께한다.[ARC 003 / 10월 17일 오후 7시 30분 아프리카TV 생중계][-97kg 계약 체중 김은수 VS 오일학][무제한급 배동현 VS 류기훈][-72kg 계약체중 박찬수 VS 박시원][-69kg 계약체중 양지용 VS 한민형][-65.5kg 페더급 지영민 VS 고동혁][-52kg 스트로급 신유진 VS 김유정][-90kg 계약체중 기노주 VS 정승호][-61.5kg 밴텀급 김윤중 VS 민신희]