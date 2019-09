[스포츠한국 이재호 기자] 로드FC의 라운드걸인 로드걸 뉴 페이스 4명이 선발됐다.ROAD FC는 8일 대구체육관에서 굽네몰 ROAD FC 055를 개최한다. 대구에서 열리는 최초의 ROAD FC 대회로 이번 대회에 4명의 로드걸이 추가, 총 6명의 로드걸이 케이지에 오른다.기존 로드걸인 임지우와 신해리에 이번 대회에 로드걸로 선발된 인원은 김보람, 한혜은, 심소미, 배가희. 높은 경쟁률을 뚫고 로드걸이 된 4인은 ROAD FC의 새로운 로드걸로 케이지를 빛낼 예정이다.한편 ROAD FC는 9월 8일 대구체육관에서 굽네몰 ROAD FC 055를 개최한다. 굽네몰 ROAD FC 055의 메인 이벤트는 ‘페더급 챔피언’ 이정영과 박해진의 타이틀전이다.[굽네몰 ROAD FC 055 / 9월 8일 오후 6시 대구체육관][페더급 타이틀전 이정영 VS 박해진][무제한급 크리스 바넷 VS 심건오][라이트급 난딘에르덴 VS 홍영기][플라이급 정원희 VS 에밀 아바소프][-53kg 계약체중 홍윤하 VS 김교린][웰터급 정윤재 VS 이형석][굽네몰 ROAD FC YOUNG GUNS 44 / 9월 8일 오후 3시 대구체육관][플라이급 타카기 야마토 VS 윤호영][라이트급 여제우 VS 신지승][밴텀급 김진국 VS 신재환][무제한급 진익태 VS 오일학][라이트급 최우혁 VS 소얏트][밴텀급 이정현 VS 황창환][페더급 김태성 VS 양지환]