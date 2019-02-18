ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº 18ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ³ë½ºÄ³·Ñ¶óÀÌ³ª ¼£·µ ½ºÆåÆ®·³ ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° NBA ¿Ã½ºÅ¸Àü¿¡¼ ÆÀ ¾ß´Ï½º¿¡ 178-164·Î ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.
18³â ¸¸¿¡ ¼£·µ¿¡¼ °³ÃÖµÈ ÀÌ¹ø ¿Ã½ºÅ¸ÀüÀº µ¿¼ºÎÁö±¸ ÆÒÅõÇ¥ 1À§¿¡ ¿À¸¥ ¾ß´Ï½º ¾Æµ¥ÅäÄïº¸¿Í Á¦ÀÓ½º°¡ µå·¡ÇÁÆ®¸¦ ÅëÇØ ¼±¼ö¸¦ ±¸¼ºÇß´Ù.
¡®ÆÀ ¸£ºê·Ð¡¯¿¡¼´Â Á¦ÀÓ½º¸¦ ÇÊµÎ·Î ÄÉºó µà¶õÆ®, Ä«ÀÌ¸® ¾îºù, Ä«¿ÍÀÌ ·¹³Êµå, Á¦ÀÓ½º ÇÏµç µîÀÌ Æ÷ÇÔµÆ°í, ¡®ÆÀ ¾ß´Ï½º¡¯´Â ¾Æµ¥ÅäÄïº¸, ½ºÅ×ÆÇ Ä¿¸®, Á¶¿¤ ¿¥ºñµå, Æú Á¶Áö, ÄÍ¹Ù ¿öÄ¿ °¡ ¼±¹ß·Î ³ª¼¹´Ù.
1ÄõÅÍ ±â¼±À» Á¦¾ÐÇÑ ÂÊÀº ÆÀ ¾ß´Ï½º¿´´Ù. ¾Æµ¥ÅäÄïº¸ÀÇ µ¢Å©½¸À¸·Î »ê¶æÇÑ Ãâ¹ßÀ» ¾Ë¸° ÆÀ ¾ß´Ï½º´Â ÀÌÈÄ¿¡µµ ¾Æµ¥ÅäÄïº¸°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î µ¢Å©½¸À» ²È¾Æ ³Ö´Â µî È·ÁÇÑ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ³ó±¸ ÆÒµéÀÇ ´«À» Áñ°Ì°Ô Çß´Ù. 1ÄõÅÍ Áß¹Ý¿¡´Â Å©¸®½º ¹ÌµéÅÏÀÌ 3¿¬¼Ó 3Á¡½¸À» Æø¹ß½ÃÅ°¸ç ºÐÀ§±â¸¦ ´õ¿í ²ø¾î¿Ã·È´Ù.
ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº µà¶õÆ®¿Í ·¹³Êµå°¡ ÁÖ·Î µæÁ¡À» Ã¥ÀÓÁ³Áö¸¸ ¾ßÅõ ¼º°ø·üÀÌ ÆÀ ¾ß´Ï½º¿¡ ºñÇØ ¶³¾îÁö´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. 1ÄõÅÍ ¸·ÆÇ¿¡´Â ³ëºñÃ÷Å°±îÁö ¿¬¼Ó 3Á¡½¸À» ½î¾Æ ¿Ã¸®¸é¼ ÆÀ ¾ß´Ï½º°¡ 53-37·Î Å©°Ô ¾Õ¼± Ã¤ 1ÄõÅÍ¸¦ ¸ÅµìÁö¾ú´Ù.
2ÄõÅÍ ÃÊ¹Ý ÇÏµç°ú ½Ã¸Õ½ºÀÇ ¿¬¼Ó µæÁ¡À» ¾Õ¼¼¿ö ÆÀ ¸£ºê·ÐÀÌ ÈûÀ» ³»´Â ºÐÀ§±â¿´Áö¸¸ ÆÀ ¾ß´Ï½º ¿ª½Ã ½±°Ô Èå¸§À» ³Ñ°ÜÁÖÁø ¾Ê¾Ò´Ù. ¿©ÀüÈ÷ ¿Ü°û½¸ÀÌ Æø¹ßÇÑ °¡¿îµ¥ Á¶Áö¿Í ¾Æµ¥ÅäÄïº¸°¡ È¯»óÀûÀÎ µ¢Å©½¸À» ¿¬´Þ¾Æ ±â·ÏÇÏ¸ç µÎ ÀÚ¸´¼ö µæÁ¡ Â÷¸¦ ÁÙ°ð À¯ÁöÇß´Ù.
Àü¹Ý±îÁö ÆÀ ¾ß´Ï½º´Â ¡®¹Ð¿öÅ° µà¿À¡¯ ¾Æµ¥ÅäÄïº¸(20Á¡), ¹ÌµéÅÏ(17Á¡)ÀÇ È°¾à ¹× Á¶Áö(14Á¡) µîÀ» ¾Õ¼¼¿ö 95-82·Î °è¼Ó ¾Õ¼¹´Ù.
±×·¯³ª 3ÄõÅÍ µé¾î °æ±â°¡ Á¡Á¡ Ä¡¿ÇÑ ¾ç»óÀ¸·Î Á¢¾îµé¾ú´Ù. ºô°ú ¸±¶óµåÀÇ ¿Ü°û½¸ÀÌ Æø¹ßÇÏ¸é¼ ºü¸£°Ô °ÝÂ÷¸¦ Á¼Çô³ª°£ ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº 3ÄõÅÍ ¾à 3ºÐ ¿©¸¦ ³²±â°í Å½½¼°ú ¸±¶óµåÀÇ 3Á¡½¸ÀÌ ¶Ç ´Ù½Ã ¸²À» °¡¸£¸ç ¸¶Ä§³» ½ÂºÎ¸¦ ¿øÁ¡À¸·Î µÇµ¹¸®´Â Àú·ÂÀ» ¹ßÈÖÇß´Ù.
ÆÀ ¾ß´Ï½ºµµ ¿þ½ºÆ®ºê·è°ú ¾Æµ¥ÅäÄïº¸ÀÇ È°¾àÀ¸·Î È£¶ôÈ£¶ô ¹°·¯¼Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº 3ÄõÅÍ 59ÃÊ Àü ºôÀÇ 3¹øÂ° 3Á¡½¸ ¹× ½Ã¸Õ½ºÀÇ Á¡ÇÁ½¸À¸·Î ±â¾îÀÌ ½ÂºÎ¸¦ µÚÁý´Â ±â¿°À» ÅäÇß´Ù.
1Á¡ Â÷·Î ÆÀ ¸£ºê·ÐÀÌ ¾Õ¼± Ã¤ ½ÃÀÛµÈ 4ÄõÅÍ. ¾ç ÆÀ ¼±¼öµéÀÇ ¾ó±¼¿¡¼µµ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¿ôÀ½±â°¡ »ç¶óÁ³´Ù. ¼öºñ°¡ ÇÑÃþ °·ÂÇØÁ³Áö¸¸ ÁýÁß·ÂÀÌ ¿À¸¥ ¼±¼öµéÀÇ ¾ßÅõ °¨°¢Àº ´õ¿í ºÒÀ» »Õ¾ú´Ù. ÆÀ ¸£ºê·Ð¿¡¼´Â ·¹³Êµå°¡ 3Â÷·Ê³ª 3Á¡½¸À» ÁýÁß½ÃÄ×°í, ÆÀ ¾ß´Ï½º¿¡¼´Â Ä¿¸®°¡ 3Á¡½¸¿¡ ÀÌ¾î ¼Ò¼ÓÆÀ µ¿·á Å½½¼À¸·ÎºÎÅÍ ÆÄ¿ïÀ» ÀÌ²ø¾î³»´Â 4Á¡ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ ¼±º¸ÀÌ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ÆÀ ¸£ºê·ÐÀÇ Àú·ÂÀÌ Á¶±Ý ´õ µ¸º¸¿´´Ù. µà¶õÆ®ÀÇ ¿¬¼Ó 3Á¡À¸·Î ¼ø½Ä°£¿¡ 8Á¡ Â÷±îÁö ¾Õ¼³ª°£ ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº ÀÌÈÄ Á¦ÀÓ½º±îÁö ¸ÍÈ°¾àÀ» ÆîÄ¡¸ç ¸®µå¸¦ ±»°Ô ÁöÄ×´Ù. °æ±â Á¾·á 2ºÐ ¿©¸¦ ³²±â°í´Â µà¶õÆ®°¡ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø 3Á¡½¸À» Ãß°¡ÇÏ¸ç »ó´ëÀÇ Ãß°Ý ÀÇÁö¸¦ ¿ÏÀüÈ÷ ²ª¾ú´Ù. 47.5ÃÊ¸¦ ³²±â°í ÇÏµçÀÌ ¸Õ °Å¸®¿¡¼ ¼º°ø½ÃÅ² 3Á¡½¸Àº ÆÀ ¸£ºê·ÐÀÇ ½Â¸®¸¦ ÀÚÃàÇÏ´Â ÇÑ ¹æÀÌ³ª ´Ù¸§¾ø¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº µà¶õÆ®°¡ 3Á¡½¸ 6°³¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 31Á¡ 7¸®¹Ù¿îµå 2¾î½Ã½ºÆ®¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç MVP·Î ¼±Á¤µÇ´Â ±â»ÝÀ» ´©·È´Ù. ¶ÇÇÑ Å½½¼ÀÌ 20Á¡, ·¹³Êµå¿Í Á¦ÀÓ½º°¡ ³ª¶õÈ÷ 19Á¡À» ±â·ÏÇÏ¸ç ±× µÚ¸¦ ¹ÞÃÆ´Ù. ÆÀ ¾ß´Ï½º¿¡¼´Â ¾Æµ¥ÅäÄïº¸°¡ 38Á¡ 11¸®¹Ù¿îµå 5¾î½Ã½ºÆ®·Î ¸ÍÈ°¾àÇßÀ¸³ª ÆÀ ÆÐ¹è·Î ¾Æ½¬¿òÀ» »ïÄÑ¾ß Çß´Ù.
ÇÑÆí ÆÀ ¸£ºê·ÐÀº ½Â¸® »ó±Ý 35¸¸ ´Þ·¯¸¦ ±âºÎ±ÝÀ¸·Î Àü´ÞÇÏ¸ç Çà»çÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ ´õÇß´Ù.