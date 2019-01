[스포츠한국 이재호 기자] 원주 로드짐 강변점이 제 6회 WFSO 유소년리그 우승을 차지했다.WFSO (세계격투스포츠협회)가 12일 원주 로드짐 강변점에서 개최한 제 6회 WFSO 유소년리그가 성황리에 개최되며 마무리 됐다.이번 대회는 2019년 첫 대회였다. 대한민국 MMA 유망주들이 대거 참가, 평소 훈련한 실력을 겨루는 장이었다. 2019년 첫 대회인 만큼 출전 선수들은 물론, 지도자들도 새로운 마음가짐으로 이번 대회에 임했다. 경기는 초등부, 중등부, 고등부 순으로 진행됐으며 대한민국 MMA의 미래를 확인할 수 있는 대회였다.경기 결과 종합 우승은 원주 로드짐 강변점이 차지했다.원주 로드짐 강변점의 김수철 관장은 “관원들이 열심히 해서 우승할 수 있었다. 지도자로서 아이들을 가르치는데 뿌듯함을 많이 느꼈고, 앞으로 더 정성을 다해 가르쳐야할 것 같다.”며 우승 소감을 전했다.한편 ROAD FC (로드FC)는 26일, 로드짐 강남에서 ROAD FC 센트럴리그를 개최한다.*유소년리그 대진표 및 결과*◆초등부 1 (1학년~2학년 MMA)-25kgWIN 김우진 (박정교흑곰캠프) VS 김수현 (원주 팀제이)-30kg은희우 (광양 팀첼린져스) VS 이준우 (베드로 센터) WIN-35kg박주원 (로드짐 원주 MMA) VS 길우찬 (베드로 센터) WIN김영관 (로드짐 원주 MMA) VS 박정우 (원주 팀제이) WIN-30kgWIN 이준우 (베드로 센터) VS 전성진 (원주 팀제이)-40kgWIN 길우찬 (베드로 센터) VS 김백건 (원주 팀제이)◆초등부 2 (3학년~4학년 MMA)-30kgWIN 장찬휘 (로드짐 원주 MMA) VS 송민관 (원주 팀제이)-35kg전지후 (로드짐 원주 MMA) VS 양승원 (광양 팀첼린져스) WIN-40kgWIN 박종명 (박정교흑곰캠프) VS 박현우 (원주 팀제이)WIN 이서준 (베드로 센터) VS 전성열 (원주 팀제이)-35kgWIN 전지후 (로드짐 원주 MMA) VS 이신행 (원주 팀제이)-40kgWIN 민승기 (박정교흑곰캠프) VS 이태빈 (원주 팀제이)◆초등부 3 (5학년~6학년) MMA-40kg최환운 (로드짐 원주 MMA) VS 황준현 (원주 TM 짐) WIN-45kgWIN 김유비 (로드짐 원주 MMA) VS 심도현 (원주 팀제이)-60kgWIN 원종민 (원주 로드짐 MMA) VS 손호진 (팀쿠마)-50kgWIN 황인서 (천안 펜타곤짐) VS 박건국 (로드짐 원주 MMA)-55kgWIN 김연암 (박정교흑곰캠프) VS 유한겸 (원주 팀제이)+65kgWIN 김민석 (로드짐 원주 MMA) VS 길민재 (베드로 센터)-50kgWIN 박건국 (로드짐 원주 MMA) VS 김재혁 (팀쿠마)-60kgWIN 김현일 (로드짐 원주 MMA) VS 손호진 (팀쿠마)+55kg김민제 (로드짐 원주 MMA VS 최원우 (홍천D파이터클럽) WIN+65kgWIN 한우진 (로드짐 원주 MMA) VS 길민재 (베드로 센터)◆중등부 MMA-55kgWIN 천정재 (팀쿠마) VS 정민규 (원주 팀제이)-70kg한영준 (원주 로드짐 MMA) VS 양원혁 (홍천 D파이터클럽) WIN-65kgWIN 임형준 (원주 로드짐 MMA) VS 강성준 (홍천 D파이터클럽)-75kg송지성 (원주 TM 짐) VS 김종혁 (홍천 D파이터클럽) WIN-55kg김도욱 (천안 펜타곤짐) VS 임태연 (MMA 팜스) WIN조재원 (천안 펜타곤짐) VS 남윤수 (B.K 짐) WIN-75kgWIN 양원진 (홍천 D파이터클럽) VS 임현우 (팀쿠마)-70kgWIN 한영준 (원주 로드짐 MMA) VS 정영호 (팀쿠마)-60kg김종혁 (천안 펜타곤짐) VS 김은배 (MMA 팜스) WIN-65kg임형준 (원주 로드짐 MMA) VS 조병훈 (엠파치터짐, 주짓수던전) WIN-70kgWIN 김성일 (원주 로드짐 MMA) VS 정영호 (팀쿠마)-75kgWIN 송지성 (원주 TM 짐) VS 도현승 (팀쿠마)이정훈 (원주 TM 짐) VS 임현우 (팀쿠마) WIN+75kgWIN 김철민 (B.K 짐) VS 최진서 (베드로 센터)◆고등부-58kgWIN 이민철 (로드짐 원주 MMA) VS 박한민 (베드로 센터)-67kg권호나 (로드짐 원주 MMA) VS 조해성 (홍천 D파이트클럽) WIN-71.5kg이재상 (천안 펜타곤짐 VS 정민수 (로드짐 원주 MMA) WIN-78.5kg최상봉 (팀쿠마) VS 박진우 (팀 스트롱울프) WINWIN 이용호 (박정교흑곰캠프) VS 한민형 (팀 스트롱울프)-85.5kgWIN 정희수 (로드짐 원주 MMA) VS 이남영 (박정교흑곰캠프)-94.5kgWIN 김승재 (천안 펜타곤짐) VS 최종학 (원주 팀제이)