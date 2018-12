[스포츠한국 이재호 기자] “모든 준비는 끝났습니다. 격투기 팬 분들이 맘껏 즐기실 수 있으면 좋겠습니다.” 대회 준비를 마친 ROAD FC (로드FC) 김대환 대표의 말이다.ROAD FC가 그랜드 힐튼 서울에서 개최하는 XIAOMI ROAD FC 051 XX (더블엑스) 개최 날이 2일 앞으로 다가왔다. ‘세계랭킹 1위’ ROAD FC 아톰급 챔피언 함서희(31, 팀매드)와 ‘몬스터 울프’ 박정은(22, 팀 스트롱울프)의 아톰급 세계 타이틀전이 메인 이벤트로 대회의 대미를 장식한다.세계 타이틀전으로 경기가 화려하게 끝난 뒤, ROAD FC의 2018년을 돌아보는 시상식과 함께 송년의 밤 행사가 진행된다. 선수들과 격투기 관계자, VIP, 스폰서와 팬들이 모두 한자리에 모이는 격투기 축제다. 김대환 대표는 “최고급 호텔에서 제공되는 식사를 즐기시며 ROAD FC 선수들의 멋진 경기뿐만 아니라 시상식, 송년의 밤 행사까지 감상하실 수 있도록 자리를 마련했습니다. 오시는 팬 분들에게 좋은 추억을 남겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”라고 말했다.ROAD FC는 지난해부터 여성부리그 ROAD FC XX (더블엑스) 대회를 시상식, 송년의 밤 행사와 함께 진행하고 있다. 시상식과 송년의 밤 행사를 여는 격투기 단체는 해외에서도 보기가 드물고 국내에서는 ROAD FC가 유일하다.김대환 대표는 “저희 연말 대회의 의미는 좀 각별합니다. 일 년에 한 번 감사의 의미로 ROAD FC 대회사를 도와주신 VIP와 선수들, 선수들의 스폰서들, 그리고 가장 고마운 팬 여러분들이 함께 모두 모이는 자리를 마련하자는 취지에서 출발한 행사입니다. 많은 분들의 사랑으로 올해에도 오픈과 동시에 모든 티켓이 매진되었습니다. 한 해 동안 고생한 선수들, 그리고 응원해주신 팬 여러분들에게 다시 한 번 감사의 말씀을 올립니다”라고 말했다.이어 김대환 대표는 “더블엑스는 정문홍 前대표님께서 여성부리그에 대한 굳은 의지로 만드신 브랜드고 저도 그 뜻을 계속 이어나갈 생각입니다. 여성들의 격투기 경기에는 남성들의 그것과는 다른 매력이 분명히 존재한다고 생각합니다. 그걸 더 팬 여러분들에게 재미있게 전달해 드리는 게 제 역할이라고 생각합니다. 그러다 보면 더 많은 여성 파이터들이 ROAD FC의 문을 두드리지 않을까요”라고 말했다.이번 대회는 그동안과 마찬가지로 여러 채널을 통해 전 세계로 생중계된다.김대환 대표는 “우리나라에서는 스포TV와 다음, 아프리카를 통해 이번 대회를 보실 수 있고 미국에서는 DAZN, 동남아는 KIXX, 중국에서는 판다TV 등 다양한 나라들에서 다양한 채널로 방송이 될 겁니다. ROAD FC와 함께 즐거운 연말 보내시기 바랍니다.”라고 말했다.한편 ROAD FC는 12월 15일 그랜드 힐튼 서울에서 XIAOMI ROAD FC 051이 끝난 뒤 여성부리그 XIAOMI ROAD FC 051 XX를 연이어 개최한다. 메인 이벤트로 세계랭킹 1위의 ROAD FC 아톰급 챔피언 함서희와 ‘몬스터 울프’ 박정은의 타이틀전이 확정돼 아톰급 챔피언을 가린다. 대회가 모두 끝난 뒤에는 시상식과 함께 송년의 밤 행사가 준비되어 있다.[XIAOMI ROAD FC 051 XX][12월 15일 그랜드 힐튼 서울 / 오후 7시 SPOTV 생중계][아톰급 타이틀전 함서희 VS 박정은][아톰급 이예지 VS 이수연][아톰급 심유리 VS 스밍][무제한급 김영지 VS 로웬 필거][아톰급 홍윤하 VS 백현주][XIAOMI ROAD FC 051][12월 15일 그랜드 힐튼 서울 / 오후 4시 30분 SPOTV+ 생중계][미들급 양해준 VS 전어진][-86kg 계약체중 미첼 페레이라 VS 최원준][페더급 박형근 VS 신승민][-72kg 계약체중 난딘에르덴 VS 여제우][라이트급 장정혁 VS 맥스 핸다나기치][라이트헤비급 김지훈 VS 김태인]