[스포츠한국 서지연 기자] KBL이 프로농구 발전을 위한 팬들의 의견 수렴 및 소통 강화를 위해 2차 ‘VOICE FOR KBL’을 운영한다.‘VOICE FOR KBL’은 12월 10일부터 24일까지 2주 동안 KBL 홈페이지를 통해 접속 가능하다.2차 개설은 올 시즌 새롭게 바뀐 외국선수 제도에 대한 팬들의 의견을 주요 주제로 다루며 이외에도 2019년 1월 20일 창원에서 개최되는 올스타전을 비롯한 심판 판정, 홍보, 마케팅 등 다양한 분야에 대한 팬들의 생각을 전해 듣는다.KBL은 프로농구 발전을 위한 건설적인 의견을 개진한 팬들을 대상으로 소정의 기념품을 제공할 예정이다.한편 ‘VOICE FOR KBL’은 분기별(9월, 12월, 3월, 6월 / 시즌 개막 前 1회, 시즌 中 2회, 시즌 종료 후 1회) 약 2주에 걸쳐 팬들이 규정, 경기운영 ,시설 등 여러 분야에 걸쳐 의견을 개진할 수 있다.또한 KBL은 개진된 의견 중 건실한 의견을 제안한 팬들을 별도로 초청해 현장의 목소리를 직접 수렴하는 좌담회를 운영하고 있다.