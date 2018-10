[스포츠한국 이재호 기자] “제가 모든 면에서 더 뛰어나다는 걸 깨닫게 해주겠습니다.”로드FC ‘우슈 공주’ 임소희(21, 남원 정무문)가 독하게 돌아왔다. 상대 ‘타격 지니어스’ 심유리(24, 팀 지니어스)에게 먼저 선전포고를 날렸다.오는 11월 3일 대전 충무체육관에서 열리는 XIAOMI ROAD FC 050에서 임소희는 심유리와 -50kg 계약체중 경기로 격돌한다.두 선수의 만남은 이번이 처음이 아니다. 과거 우슈 청소년 국가대표 선발전에서 일전을 벌인 바 있다. 당시 심유리에게 승리를 거둔 임소희가 태극마크를 달았고, 이후 종합격투기 무대에서 운명처럼 다시 만나게 된 것.임소희는 “예전에 한번 싸워본 적이 있지만, 종목도 달라졌고 서로 더 성장했을 거라고 생각합니다. 한 번 이겨봤던 상대기 때문에 자신감도 있지만 한편으로는 이번 시합에도 절대 지면 안 된다는 부담감도 조금은 있습니다.”라고 말했다.이어 “하지만 제가 심유리 선수보다 모든 면에서 뛰어나다고 생각합니다. 우슈에서도 제가 이겼으니, 종합격투기에서도 제가 모든 부분에서 압도한다는 것을 이번에 깨닫게 해주겠습니다.”라며 결연한 의지를 보였다.2016년 ROAD FC 데뷔전에서는 아쉽게 패했지만 이후 하나 데이트, 아라키 미키를 연달아 꺾고 확실한 상승세에 올라있는 임소희는 이번에도 그 기세를 반드시 이어가겠다고 밝혔다.“아직 많이 부족하고, 배우고 있는 단계이기 때문에 챔피언에 도전할 때는 아직 아니라고 생각합니다. 이번에 한국 선수와는 처음 붙게 됐는데, 앞으로도 계속 상대 누구든지 매 경기 열심히 준비하고, 계속 이겨서 챔피언의 자리에도 꼭 도전하겠습니다.”성인이 되어 케이지 위에서 다시 만난 임소희와 심유리. 그 승부의 결과는 오는 11월 3일 XIAOMI ROAD FC 050에서 확인할 수 있다.[XIAOMI ROAD FC 050 / 11월 3일 대전 충무체육관][페더급 타이틀전 최무겸 VS 이정영][무제한급 최무배 VS 후지타 카즈유키][라이트급 홍영기 VS 나카무라 코지][밴텀급 한이문 VS 유재남][-50kg 계약체중 심유리 VS 임소희][무제한급 심건오 VS 허재혁][XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 40 / 11월 3일 대전 충무체육관][미들급 박정교 VS 임동환][플라이급 김태균 VS 이토 유키][페더급 김용근 VS 박찬수][밴텀급 황창환 VS 김성재][플라이급 고기원 VS 김영한][플라이급 김우재 VS 정원희]