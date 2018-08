이전 1page 2page 다음

[스포츠한국 김명석 기자] 여자 배구대표팀이 인도네시아와 4강 진출을 놓고 다툰다.차해원 감독이 이끄는 한국은 27일(이하 한국시각) 인도네시아 자카르타 겔로라 붕 카르노 배구장에서 열린 2018 아시안게임 여자배구 B조 조별리그 최종전에서 대만을 3-0(26-24, 25-9, 25-23)으로 완파했다.이날 승리로 4승1패를 기록, 중국(5승)에 이어 조 2위로 8강에 오른 한국은 대진에 따라 오는 29일 오후 8시30분 인도네시아(A조 3위)와 8강에서 격돌하게 됐다.만약 인도네시아를 꺾으면 태국(A조 1위)-베트남(B조 4위)전 승리 팀과 결승 진출을 놓고 다툰다.- 태국 vs 베트남 (29일 정오)- 일본 vs 카자흐스탄 (29일 오후 2시30분)- 중국 vs 필리핀 (29일 오후 9시)