[스포츠한국 원주=이재호 기자]미들급 챔피언 첫 방어전을 치르는 최영과 도전자 라인재가 승리에 대한 강력한 자신감을 드러냈다.27일 오후 1시 강원도 원주시 인터불고 호텔에서는 로드FC 048 계체와 기자회견이 열렸다. 로드FC 048은 원주 종합체육관에서 28일 오후 4시부터 열린다.원래 미들급 챔피언 차정환이 부상으로 방어전을 치르지 못하면서 잠정 챔피언이었던 최영은 통합 챔피언 자리에 올랐다. 이번이 1차 방어전으로 로드FC에서 5승 1무 무패행진을 이어가고 있는 라인재와 맞붙는다.최영은 계체 후 "메인이벤트를 펼치는 프로 파이터다. 프로 선수는 매 경기 훌륭한 모습을 보여야 한다. 경기 당일에 멋진 경기를 펼치고 싶다"고 말했다.라인재는 "최영의 경기 영상을 많이 지켜봤다. 최영은 자신보다 못생긴 선수에게 매번 패했다. 반면 나는 잘생긴 선수들에게 패했다. 정말 다행이다"며 재치 있게 자신감을 드러냈다.[XIAOMI ROAD FC 048 / 7월 28일 원주 종합체육관][미들급 타이틀전 최영 VS 라인재][미들급 미첼 페레이라 VS 양해준][아톰급 이예지 VS 아라이 미카][미들급 전어진 VS 최원준][라이트급 신동국 VS 하야시 타모츠][미들급 김대성 VS 이종환][XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 39 / 7월 28일 원주 종합체육관][밴텀급 유재남 VS 한이문][라이트급 김형수 VS 전창근][플라이급 곽종현 VS 박수완][밴텀급 바산쿠 담란푸레브 VS 고동혁][밴텀급 바크티야르 토이츠바에브 VS 정상진][페더급 백승민 VS 권도형][밴텀급 박재성 VS 안태영][무제한급 이한용 VS 진익태]