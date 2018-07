글로벌 스포츠 브랜드인 스파이더(Spyder)가 개최하는 '스파이더 인비테이셔널 브라질리언 주짓수 챔피언십(이하 스파이더 BJJ 챔피언십)’ 쿼터파이널 매치가 오는 21일 서울 올림픽공원 내 K아트홀에서 열린다.쿼터파이널 매치는 오후 12시 30분부터 시작되며 출전하는 -76kg 8명, +76kg 8명의 참가자는 지난 2월11일에 진행된 예선(QUALIFIER) 경기에서 본선 진출권을 따낸 -76kg 3명, +76kg 3명과 세계최강 선수 -76kg 5명, +76kg 5명을 초청해 쿼터파이널(8강) 대진표를 발표했다.주요 이슈 대진은 다음과 같다.지난해 스파이더 BJJ 챔피언십 우승자인 셰인 힐 테일러는 올해 세계선수권 블랙벨트 부문에서 우승해 명실상부 세계 최고의 유술가가 되어 스파이더 챔피언십에 도전한다. 상대인 조나타스 그레이시는 브라운벨트지만 향후 블랙벨트 월드 챔피언이 될 것으로 큰 기대를 받고 있는 최고 유망주다. -76kg 체격임에도 무제한급 경기에서 우승한 경력들을 가지고 있어 한 체급 아래인 셰인 힐 테일러에게도 역시 쉽지 않은 상대가 될 것으로 보인다.얼마 전 블랙벨트 승급 거친 마테우스 가브리엘이 상대할 선수는 현재 주짓수 세계의 정점에 있는 파울로 미아오다. 파울로 미아오는 월드 챔피언이며 그의 특기인 베림볼로는 물론이고 최근에는 탑 공격까지 강해져서 마테우스에게는 쉽지 않은 대결이 예상된다.작년 +76k 스파이더 BJJ 챔피언십 전 우승자 마테우스 고도이는 지난 2월 예선(QUALIFIER)에서 1위 케이난 듀아르테와 자존심을 건 대결을 펼칠 예정이다. 케이난 듀아르테가 최근 상승세를 타며 마테우스에게 쉽지 않은 대결이 예상된다.크레이그 존스는 이번 대회에서 도복 대결을 펼칠 예정이다. 상대는 노기 월드 챔피언 출신인 디제이 잭슨으로 기 경기에서의 리벤지 매치라는 점에서 흥미롭다.이번 대회에 참가 예정이었던 채완기, 럿슨 마테우스, 키난 코넬리우스는 사정으로 인해 불참한다. 7월 21일 쿼터파이널의 승자들은 올 11월경에 열릴 파이널 매치(준결승전, 결승전, 앱솔루트 전)에서 총 3만5천 달러의 상금을 걸고 대결할 예정이다.한편, 오는 21일 서울 올림픽공원 K아트홀에서 열리는 '스파이더 인비테이셔널 BJJ 챔피언십 쿼터파이널’ 은 스파이더 공식 페이스북과 스포티비(SPOTV)를 통해 낮 12시 30분부터 생중계될 예정이다.-76kg 대진표셰인 힐 테일러(블랙) vs 조나타스 그레이시(브라운)이와사키 마사히로(블랙) vs 휴고 마르케스(블랙)AJ 아가잠(블랙) vs 장인성(브라운)마테우스 가브리엘(블랙) vs 파울로 미아오(블랙)+76kg 대진표마테우스 고도이(블랙) vs 케이난 듀아르테(블랙)찰스 네그로몬테(블랙) vs 비니시우스 페레이라(브라운)토미 랭거커(블랙) vs 비토 휴고(브라운)DJ 잭슨(블랙) vs 크레이그 존스(블랙)