[스포츠한국 이재호 기자] 로드FC ‘미들급 챔피언’ 차정환(34, MMA스토리)과 ‘잠정 챔피언’ 최영(40, Shinbukan/Land‘s end)의 통합 타이틀전이 차정환의 부상으로 무산됐다.차정환은 훈련 중 부상을 입었고, 정밀 검사 결과 왼쪽 발목 인대 파열 진단을 받아 출전이 불가능해졌다.대회사는 챔피언인 차정환이 지난 2016년 12월 치른 1차 방어전 이후 부상으로 추가 방어전을 치를 수 없는 상황이었기에 빈자리를 대신할 잠정 챔피언을 뽑았다. 하지만 차정환의 연속적인 부상으로 공백기가 길어져 차정환의 챔피언 타이틀을 박탈하기로 결정했다.이에 따라 잠정 챔피언 최영은 별도의 통합 타이틀전 없이 ROAD FC 미들급 챔피언으로 자동 승격됐다. 오는 28일 원주 종합체육관에서 개최되는 XIAOMI ROAD FC 048의 메인 이벤트는 ‘미들급 챔피언’ 최영의 1차 방어전으로 변경됐고 컨텐더는 ‘비보이 파이터’ 라인재(32, 팀 코리아 MMA)다.라인재는 킥복싱 챔피언 출신의 타격가지만 수많은 챔피언을 배출한 박창세 감독(팀 코리아 MMA)을 만나 완전한 종합격투기 선수로 거듭났다는 평을 받고 있다. ROAD FC에서 5승 1무 무패 행진을 이어나가 컨텐더로 전격 발탁됐다.당초 ‘실버백’ 전어진(25, 몬스터 하우스)과 대결할 예정이었던 라인재가 타이틀전에 출전하게 되면서 대체 선수로 최원준(29, MMA스토리)이 투입돼 전어진과 경기를 치른다.ROAD FC 김대환 대표는 “대회가 한 달도 남지 않은 시점에 부상자가 발생해 고민이 많았다. 챔피언으로서 방어전을 치르게 된 최영과 컨텐더로서 도전하게 된 라인재 두 선수 모두 후회 없는 최고의 경기를 치르기 바란다.”고 말했다.[XIAOMI ROAD FC 048 / 7월 28일 원주 종합체육관][미들급 타이틀전 최영 VS 라인재][미들급 미첼 페레이라 VS 양해준][아톰급 이예지 VS 아라이 미카][미들급 전어진 VS 최원준][라이트급 신동국 VS 하야시 타모츠][미들급 김대성 VS 이종환][XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 39 / 7월 28일 원주 종합체육관][밴텀급 유재남 VS 한이문][라이트급 김형수 VS 전창근][플라이급 곽종현 VS 박수완][밴텀급 김이삭 VS 바산쿠 담란푸레브][밴텀급 바크티야르 토이츠바에브 VS 정상진][페더급 백승민 VS 권도형][밴텀급 박재성 VS 안태영][무제한급 이한용 VS 진익태]