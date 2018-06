[스포츠한국 이재호 기자] 오는 7월 28일 원주 종합체육관에서 개최되는 XIAOMI ROAD FC 048에 ‘소방관 파이터’ 신동국(37, 로드짐 원주 MMA)이 출전한다. 약 10개월 만의 경기다.“데뷔한 게 엊그제 같은데 벌써 프로 세 번째 출전 기회를 주셔서 너무 감사드립니다. 소방관으로서 항상 시민의 안전을 지키기 위해, 소방관 파이터로서 격투 팬분들께 사랑받기 위해 최선을 다하겠습니다.”올해로 11년차 베테랑 소방관인 신동국은 지난해 4월 XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 33을 통해 데뷔했다. 대체 선수로 투입된 데뷔전에서 값진 프로 첫 승을 거뒀다. 또한 같은 해 9월 개최된 XIAOMI ROAD FC 042에 출전, 일본의 이마이 순야를 제압하며 2연승을 달성했다.“지난 경기에 소방관 동료 여러분들이 경기장에 많이 와주셨고, 그만큼 많은 분들이 응원을 해주셔서 부담도 많이 됐는데 승리로 보답할 수 있어서 너무 기뻤습니다. 이번에도 꼭 좋은 모습 보여드리고 싶습니다.”신동국이 3연승에 도전할 이번 경기의 상대는 일본의 하야시 타모츠(32, HONEY TRAP)다. 일본의 여러 단체에서 활동하며 10전의 경험을 쌓았고 타격전에 특히 강점을 보이는 선수로, 아직은 신인인 신동국에게는 쉽지 않은 상대.“상대가 누구든 최선을 다해 싸우겠습니다. 이번 대회는 특히 팀원들과 함께 출전하는 대회이기 때문에 의미가 남다릅니다. 팀원들과 함께 좋은 성적 내고 싶습니다.”신동국이 출전하는 이번 대회에는 신동국과 함께 훈련하는 ‘더 솔로’ 유재남(31, 로드짐 원주 MMA)과 미들급 이종환(25, 로드짐 원주 MMA)도 출전한다.“프로 무대 데뷔 전부터 함께 훈련했던 팀원들과 같은 대회에 출전하게 돼 더욱 든든합니다. 이번 대회를 잘 끝내고 제가 한국 대표로 참가하는 9월 개최되는 2018 충주세계소방관경기대회에서도 좋은 성적 내는 것이 올해 제가 꼭 이루고 싶은 두 가지입니다.”신동국은 XIAOMI ROAD FC 048과 함께 오는 9월 10일 충청북도 충주시 일원에서 개최되는 제13회 2018 충주세계소방관경기대회에 한국 대표로 참가한다. 50개국 6,000여명의 소방관들이 참가하는 세계소방관경기대회는 전 세계 소방관들이 모여 스포츠 종목을 겨루는 국제대회로, 한국에서 개최하는 이번 대회는 역대 최대, 최고의 권위 있는 국제대회로 진행할 예정이다.한편 ROAD FC는 역대 최고의 상금, 100만 달러가 걸린 ‘ROAD TO A-SOL’을 4강전까지 진행했다. 샤밀 자브로프와 만수르 바르나위가 결승에 진출했다. 두 파이터의 대결에서 이긴 승자는 ‘끝판왕’ 권아솔과 마지막 승부를 벌인다.[XIAOMI ROAD FC 048 / 7월 28일 원주 종합체육관][미들급 통합 타이틀전 차정환 VS 최영][미들급 황인수 VS 양해준][아톰급 이예지 VS 아라이 미카][미들급 라인재 VS 전어진][라이트급 신동국 VS 하야시 타모츠][미들급 김대성 VS 이종환][XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 39 / 7월 28일 원주 종합체육관][밴텀급 유재남 VS 한이문][라이트급 김형수 VS 전창근]