[스포츠한국 이재호 기자] 로드FC ‘시민 영웅’ 김형수(30, 김대환MMA)가 시합을 앞두고 이제 악역이 되겠다고 선언했다.김형수는 어린 시절, 난치병인 재생불량성 빈혈을 이겨내고 레슬링 선수 생활을 이어가 프로 파이터의 꿈까지 이룬 ‘인간 승리의 아이콘’이다. 버스에서 성추행범을 잡은 시민 영웅으로도 알려져 있다.누군가의 골수 기증을 통해 새 삶을 살게 된 김형수는 그 고마움을 갚기 위해 8년째 매주 소아암병동을 찾아 환아들을 위한 체육수업 등 재능기부 봉사를 하고 있다. 더 많은 사람들이 나눔에 동참할 수 있도록 강연 등 바쁜 일상을 보내고 있다.이렇듯 경기력보다는 경기 외적인 부분인 착한 이미지만 부각되다 보니 김형수 본인에게도 부담으로 다가왔다. 그는 “‘시민 영웅’이라는 닉네임도 이제는 바꿔야하지 않을까 싶다. 너무 착하고 선한 이미지라서 팬들에게 별로 인기가 없는 것 같다. 내가 하고 있는 활동들은 그대로 조용히 혼자 하고, 케이지 위에서는 경기력으로 보여드릴 수 있는 선수가 되고 싶다.”라고 말했다.김형수의 다짐처럼 그는 이미 독해져있었다. 지난 3월에 있었던 ‘주먹이 운다 VS 겁 없는 녀석들’ 대결을 놓고 “3경기 모두 경기력이 별로였다. 박형근 선수는 언급조차 하기 싫고, ‘겁 없는 녀석들’에 출연했던 분들은 몇몇 선수들 빼고 전체적으로 수준이 떨어진다고 생각한다”라고 독설을 뱉었다.그는 이어 상대 전창근에 대해 “그 수준 떨어지는 도전자들 중에 우승자인 전창근 선수와 붙게 돼 좋다. 근데 그 분도 누군지는 잘 몰라서 경기가 확정되고 나서 영상을 좀 찾아봤다. 듣기로는 전창근 선수가 먼저 나와의 경기를 수락했다고 하던데, 도대체 무슨 자신감으로 그런 건지 궁금하다.”며 “오퍼를 받은 건 실수였다는 것을 느끼게 해주겠다. 많이 배워 가길 바란다”라고 경고했다.한편 ROAD FC는 역대 최고의 상금, 100만 달러가 걸린 ‘ROAD TO A-SOL’을 4강전까지 진행했다. 샤밀 자브로프와 만수르 바르나위가 결승에 진출했다. 두 파이터의 대결에서 이긴 승자는 ‘끝판왕’ 권아솔과 마지막 승부를 벌인다.[XIAOMI ROAD FC 048 / 7월 28일 원주 종합체육관][미들급 통합 타이틀전 차정환 VS 최영][미들급 황인수 VS 양해준][아톰급 이예지 VS 아라이 미카][미들급 라인재 VS 전어진][미들급 김대성 VS 이종환][XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 39 / 7월 28일 원주 종합체육관][밴텀급 유재남 VS 한이문][라이트급 김형수 VS 전창근]