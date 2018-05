김연아 전 피겨스케이팅 선수의 근황이 화제다.최근 안무가 데이비드 윌슨은 자신의 인스타그램에 "놀라운 한 주 (What an amazing week it was)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 카메라를 응시하고 있는 김연아와 데이비드 윌슨의 모습이 담겼다. 특히 김연아는 변함없는 아름다움으로 시선을 사로잡았다.한편 김연아는 20일 오후 서울 목동아이스링크에서 열린 'SK텔레콤 올댓스케이트2018'에서 은퇴 무대였던 2014년 아이스쇼 이후 4년 만에 무대에 올랐다.