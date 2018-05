[스포츠한국 북경=이재호 기자] 김재훈이 아오르꺼러(중국)와의 2년만에 맞대결에서 또 패했다. 로드FC 초대 무제한급 챔피언 마이티 모도 충격적인 패배를 당했다. ‘여자 헐크’로 불릴 정도로 압도적 피지컬을 자랑하는 가비 가르시아(브라질)는 로드FC 데뷔 승리를 거뒀다.무제한급이 무려 6경기나 열리며 로드FC 단일 대회 최다 무제한급 매치가 열린 로드FC 047은 중국 북경에서 호평을 얻었다.12일(이하 한국시각) 오후 5시 30분 중국 북경의 카딜락 아레나에서는 로드FC 047 대회가 열렸다. 파트1 6경기, 파트2 5경기로 특히 파트2 5경기는 모두 무제한급으로 구성돼 관심을 끌었다. 파트2 5경기 중 여성 매치를 제외하곤 무제한급 8강 그랑프리였다.한국 선수의 첫 경기였던 파트 1 2경기 기원빈과 티라윳 카오랏(태국)과의 대결에서는 기원빈이 3라운드 종료 후 3-0 심판 만장일치 판정승을 거뒀다. 로드FC의 아마추어 무대를 정복한 후 결국 메인무대에까지 서게 된 기원빈이 태국의 무에타이 220승(48패 2무)의 강자 티라윳 카오랏을 상대로 뒤지지 않는 경기력을 보였다.권아솔과 로드FC 라이트급 챔피언전까지 치렀던 일본의 사사키 신지는 중국의 바오인창과의 대결에서 지속적으로 관절기, 서브미션 승리만 노리다 바오인창의 압도적 힘에 완패했다. 사사키 신지가 지나치게 넘어진 상황에서 그라운드 싸움만 유도하자 중국 팬들은 야유를 보내기도 했다.군 제대 후 로드FC 복귀전을 가진 곽종현은 중국의 알라텅헤이리와의 5분 3라운드 승부에서 2라운드 2분 47초만에 TKO패배를 당했다. 파이팅 넘치는 모습은 좋았지만 파워 면에서 부족했고 제대로 KO펀치를 허용한 이후 파운딩을 허용하며 패했다.파트1의 유일한 무제한급 매치였던 일본의 후지타 카즈유키와 중국의 공한동의 승부는 후지타가 2라운드 기권승을 거뒀지만 다소 맥빠지는 경기였다. 후지타는 2004년 에밀리아넨코 효도르를 그로기 상태까지 몰고가며 접전을 펼쳤던 아시아 헤비급의 전설. 그런 그가 이날 경기에서는 지나치게 태클과 클린치에만 의존하며 맥빠진 경기가 됐고 결국 공한동에게 승리를 거둔 것도 후지타의 니킥이 공한동의 낭심에 맞아 경기를 더 진행할 수 없었기 때문이다.파트2의 첫 경기였던 태권도 5단의 미국의 크리스 바넷과 루마니아의 알렉산드르 룬구의 대결이 끝나고 경기장은 놀라움의 감탄으로 가득 찼다. 룬구는 로드FC 초대 무제한급 챔피언인 마이티 모를 2014년 이기기도 했던 선수인데 반해 바넷은 다소 약한 심건오를 이긴 것이 로드FC 3전에서 유일한 승리인 선수. 모두가 룬구의 낙승을 예상했지만 도리어 바넷이 초반부터 로우킥으로 데미지를 적립시키더니 그라운드 싸움에서 우위에 선 끝에 TKO승리를 따냈다. 바넷은 승리 후 비보잉 댄스를 추며 특유의 유쾌함으로 경기장을 가득 채웠다.여성부 무제한급 매치였던 가비 가르시아와 베로니카 푸티나와의 승부에서는 무려 키 188cm에 몸무게 106.7kg의 ‘여자 헐크’ 가르시아가 MMA에서 다소 부족한 모습을 보였지만 피지컬을 활용한 플레이로 서브미션 초크 승리를 따냈다.이번 대회 코메인이벤트였던 마이티 모(미국)와 길버트 아이블(네덜란드)의 대결에서는 로드FC 초대 무제한급 챔피언이었던 마이티 모가 충격패를 당하며 모두를 놀라게 했다. 마이티 모는 로드FC에서 6연승으로 무패며 2번의 타이틀방어까지 성공했었다. 무제한급 그랑프리에서는 챔피언 자리를 내려놓고 출전했지만 가히 로드FC 최강이라봐도 무방하다.하지만 마이티 모는 경기 시작부터 경기력에서 우위를 점하지 못했다. 도리어 아이블이 더 좋은 모습으로 타격에서도 우위를 보였고 결국 그라운드 싸움으로 진행되자 마이티 모가 도리어 열세를 보였다. 아이블은 암바를 시도했고 마이티 모는 어떻게 해서든 버텨냈다. 탭을 치지 않으려는 의지는 돋보였지만 그라운드가 끝난 후 마이티 모의 팔은 완전히 빠졌고 심판은 그대로 경기 속행 불가로 판단했다. 마이티 모의 1라운드 충격패였다.메인 이벤트였던 김재훈과 아오르꺼러의 경기는 의외의 장기전으로 펼쳐져 놀라움을 선사했다. 모두들 얼마나 빨리 이 경기가 끝날 것인가, 정확히는 아오르꺼러가 얼마나 압도적으로 이길지만 관심을 가졌던 것이 사실. 그만큼 명백한 전력차와 확고한 한방을 노리는 두 선수의 스타일로 경기 양상과 결과는 뻔해보였지만 이 예상은 보기좋게 날아갔다.좀처럼 두 선수는 치명타를 날리지 못한채 2라운드를 넘긴채 3라운드를 맞았다. 하지만 아오르꺼러는 3라운드까지 일부러 끌었다는 듯 3라운드 시작과 동시에 대시해 김재훈을 케이지 끝으로 몰아붙였고 곧바로 펀치와 킥으로 김재훈에 테이크다운을 얻어냈다. 결국 넘어진 김재훈에게 압도적 펀치와 킥을 퍼부은 아오르꺼러는 곧 TKO승리를 따냈다. 김재훈으로서는 복수 실패였고 아오르꺼러는 예견된 승리를 다소 늦게 얻었을 뿐이었다.로드FC 047 북경 결과파트11경기 : 바오시리 구렁(중국) vs 브루노 미란다(브라질) : 바오시리 구렁 판정승2경기 : 기원빈(한국) vs 티라윳 카오랏(태국) : 기원빈 판정승3경기 : 징잉차오(중국) vs 쿠마가이 마리나(일본) : 징잉차오 판정승4경기 : 바오인창(중국) vs 사사키 신지(일본) : 바오인창 판정승5경기 : 알라텅헤이리(중국) vs 곽종현(한국) : 알라텅헤이리 2R 2분40초 TKO승6경기 : 후지타 카즈유키(일본) vs 공한동(중국) : 후지타 카즈유키 2R 4분 46초 TKO승파트21경기 : 크리스 바넷(미국) vs 알렉산드르 룬구(루마니아) : 크리스 바넷 1R 2분 37초 TKO승2경기 : 올리 톰슨(영국) vs 덩 챠오롬(중국) : 올리 톰슨 2R 3분 50초 TKO승3경기 : 가비 가르시아(브라질) vs 베로니카 푸티나(러시아) : 가비 가르시아 1R 3분 50초 TKO승4경기 : 마이티 모(미국) vs 길버트 아이블(네덜란드) : 마이티 모 1R 3분 50초 TKO승5경기 : 아오르꺼러(중국) vs 김재훈(한국) : 아오르꺼러 3R 33초 TKO승