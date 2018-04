리버풀 FC 소속 축구선수 모하메드 살라가 화제인 가운데 그의 SNS 사진이 시선을 사로잡는다.지난 23일(한국시각) 자신의 페이스북에 "Truly honoured by this prize which was awarded to me by colleagues - very special day."(동료들이 제게 주신 이 상은 정말 영광이다. 매우 특별한 날.)이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진 속 살라는 트로피를 거머쥔 채 행복한 표정을 짓고 있다. 그가 들고 있는 트로피는 잉글랜드프로축구선수협회(PFA) 올해의 선수상이다.한편, 리버풀은 25일(한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 2017-2018 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 4강 1차전서 모하메드 살라의 압도적인 기량으로 5-2 완승했다.