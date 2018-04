[스포츠한국 이솔 기자] 스켈레톤 선수 윤성빈이 자신의 우상 '아이언맨' 로버트 다우니 주니어와 인증샷을 남겼다.16일 윤성빈은 자신의 SNS에 "Here is my hero. It's my great honor! (여기 내 영웅이 있다. 정말 영광입니다!)"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 카메라를 향해 미소 짓고 있는 로다주·윤성빈의 모습이 담겼다. 또 다른 사진에는 윤성빈이 자신의 아이언맨 헬멧에 로다주 사인을 받아, 이를 기뻐하고 있는 모습이 담겼다.한편, 윤성빈은 16일 영화 '어벤져스: 인피니티 워' 싱가포르 프리미어 현장에 참석해 로버트 다우니 주니어를 만나 인터뷰했다. '어벤져스: 인피니티 워'는 새로운 조합의 어벤져스와 역대 최강 빌런 타노스의 무한 대결을 그린 영화다. 오는 25일 개봉.