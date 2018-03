[스포츠한국 김명석 기자] 2018 세계 여자컬링선수권대회 플레이오프 대진이 확정됐다. 예선 3위에 오른 한국(8승4패)은 6위 미국(6승6패)과 24일 오후 10시(이하 한국시각) 준결승 진출을 놓고 다툰다.김은정 스킵이 이끄는 한국은 24일 캐나다 온타리오주 노스베이에서 열린 대회 예선 12차전에서 스코틀랜드에 5-6으로 패배했다. 이날 패배로 예선 8승4패를 기록한 한국은 13개 출전국 중 3위로 예선을 마쳤다.1, 2위가 준결승에 진출하고, 3위-6위, 4위-5위가 각각 플레이오프를 펼치는 대회 대진에 따라 한국은 미국과 격돌하게 됐다. 미국은 지난 예선에서 한국이 9-8 짜릿한 역전승을 거뒀던 상대다.만약 한국이 미국을 제치고 준결승에 진출할 경우 예선 2위 스웨덴(10승2패)과 결승 진출을 놓고 다툰다.한편 12전 전승을 거둔 캐나다가 1위, 스웨덴이 2위로 나란히 준결승에 직행했다. 각각 4위와 5위에 오른 러시아(7승5패)와 체코(6승6패)는 플레이오프를 통해 준결승 진출 여부를 가린다.- 한국(예선3위) vs 미국(6위)- 러시아(4위) vs 체코(5위)- 스웨덴(2위) vs 한국-미국전 승리팀- 캐나다(1위) vs 러시아-치코전 승리팀