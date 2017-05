[스포츠한국 이재호 기자] ‘주먹이 운다 최강자’ 김승연(28, 싸비MMA)이 ROAD FC (로드FC, 대표 정문홍) 100만불 토너먼트 출전 명단에 이름을 올렸다. 김승연은 6월 10일 서울 장충체육관에서 개최되는 XIAOMI ROAD FC 039에서 무에타이 챔피언 출신의 라파엘 피지에프(24, 푸켓탑팀)와 맞붙는다.김승연은 '주먹이 운다 시즌 4'에 출연해 화려한 입담과 프로 못지않은 막강한 실력을 선보이며 강한 인상을 남겼다. 우승과 함께 지난 2015년 5월 ROAD FC 023에 출전하며 프로 파이터로 데뷔했다. 데뷔전에서 ‘몽골 복싱 국가대표’ 난딘에르덴을 상대로 승리를 거두었고 같은 해 10월 ‘체조 파이터’ 정두제를 단 30초 만에 쓰러뜨리며 단숨에 라이트급 신성으로 급부상했다.김승연에 맞서는 라파엘 피지에프는 39승 7패의 입식 전적을 보유했으며 3개의 무에타이 챔피언 벨트를 갖고 있는 강자다. 화려한 경력을 통해 강력한 타격 실력을 엿볼 수 있는 파이터다. 지난 2015년 종합격투기 데뷔 이후 치른 3번의 경기 모두 단 1라운드 만에 승리를 거두었다.ROAD FC 권영복 실장은 “100만불 토너먼트 본선행 마지막 티켓을 두고 김승연과 라파엘 피지에프가 만난다. 두 선수 모두 비슷한 시기에 종합격투기 선수로 데뷔해 발군의 실력을 보여주고 있다. 김승연과 라파엘 피지에프는 토너먼트뿐만 아니라 향후 ROAD FC 라이트급을 이끌어 나갈 선수로 성장할 가능성을 지녔다”라고 말했다.한편 ROAD FC 100만불 토너먼트 ‘ROAD TO A-SOL’은 본선 진행에 앞서 지역 예선이 진행 중이다. 동남아시아 지역 예선, 인터내셔널 예선 A, B조, 러시아 지역 예선, 일본 지역 예선, 중국 지역 예선까지 진행돼 총 14명의 본선 진출자가 결정됐다. 한 경기가 남은 중국 지역 예선 파이널 라운드를 통해 1명, 마지막 히든 시드 배정으로 1명이 결정돼 16인의 본선 진출자를 가릴 예정이다.ROAD FC (로드FC, 대표 정문홍)는 다양한 채널을 통해 국내는 물론, 해외에서도 중계된다. MBC스포츠 플러스에서 국내 TV 방송이 진행되고, 14억 인구가 시청하는 CCTV로 중국, 해외 팬들을 위해 ROAD FC 유투브 공식 채널 (https://www.youtube.com/roadfc) 에서 생중계된다.[XIAOMI ROAD FC 039 / 6월 10일 서울 장충체육관][아톰급 타이틀전 함서희 VS 쿠로베 미나][100만불 토너먼트 예선 김승연 VS 라파엘 피지에프][무제한급 심윤재 VS 김창희][XIAOMI ROAD FC YOUNG GUNS 34 / 6월 10일 서울 장충체육관][-80kg 계약체중 라인재 VS 차인호]