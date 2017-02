[스포츠한국 이재호 기자] 어수선한 분위기 속에서도 차분했다. 2017 첫 대회를 하루 앞둔 로드FC는 계체량 행사를 조용히 마무리 했다.10일 서울 강서구의 한 호텔에서는 로드FC 036 계체량이 열렸다. 11일 서울 장충체육관에서는 2017년 로드FC의 첫 대회가 열린다.최근 로드FC는 송가연의 한 남성지와의 인터뷰를 통해 로드FC 측에 부당한 대우를 당했음을 알렸다. 로드FC측은 거짓이라고 반박하며 법적 조치를 할 것임을 밝히기도 했다.오프닝매치, 1부, 2부를 모두 합쳐 총 30명의 선수, 15경기나 준비된 이번 대회는 100만달러를 놓고 싸우는 토너먼트인 ‘로드 투 아솔’의 인터내셔널 예선 A조 경기가 준비되어 있다. 또한 일본의 후쿠라 리키와 한국의 김내철의 미들급 메인이벤트에 일본의 프로레슬러 출신 요시코와 한국 천선유의 무제한급 경기도 준비돼있다.천선유는 “첫 한국 데뷔무대라 떨린다. 그럼에도 기분은 너무 좋다. 잘 싸워 꼭 승리하겠다”고 했다. 천선유와 맞붙는 요시코는 “시합 전에는 아무 말도 하지 않겠다”며 시니컬한 모습을 유지했다.지난해 12월 로드걸의 신체에 손을 대 논란이 빚기도 했던 박대성은 100만불 토너먼트 참가 소감으로 “인생을 살며 3번의 기회가 있다는데 이번이 그 기회인 것 같다. 권아솔보다 도전자들이 더 센 것 같다”고 말했다.메인이벤트에 나서는 미들급 김내철은 “내일 경기를 할 생각에 매우 흥분되고 기분 좋다. 모든 준비는 다했고 내일 미친 것처럼 경기를 해보겠다”고 했다. 일본의 후쿠다 리키 역시 “큰 대회의 메인 이벤터로 뛸 수 있어 행복하다”는 소감을 나타내기도 했다.100만불 토너먼트의 최강자인 권아솔은 다음날 경기는 없지만 모습을 드러내 “내년 차기 사장인 권아솔이다”라며 웃음을 준뒤 “별로 관심은 없지만 내일 자리를 만들어줘서 앉아는 있겠다. 제 이름이 걸린 대회니 잘들 싸워줬으면 좋겠다”는 권아솔다운 말을 남겼다.분명 분위기는 어수선했다. 하지만 최대한 침착하게 대회 준비를 끝마치고 2017 첫 대회를 앞둔 로드FC 였다.[XIAOMI ROAD FC 036 / 2월 11일 서울 장충체육관][2부][미들급 후쿠다 리키 VS 김내철][100만불 토너먼트 예선 사사키 신지 VS 알버트 쳉][100만불 토너먼트 예선 레오 쿤츠 VS 홍영기][100만불 토너먼트 예선 호드리고 카포랄 VS 박대성][여성부 무제한급 요시코 VS 천선유][100만불 토너먼트 예선 샤밀 자브로프 VS 김원기][1부][플라이급 문제훈 VS 나카하라 타이요][100만불 토너먼트 예선 토니뉴 퓨리아 VS 이형석][100만불 토너먼트 예선 김창현 VS 앤디 메인][100만불 토너먼트 예선 호니스 토레스 VS 에르멕 트라오브][100만불 토너먼트 예선 조영승 VS 박해진][100만불 토너먼트 예선 기원빈 VS 정제일][오프닝 매치][라이트급 민경철 VS 조영준][플라이급 박수완 VS 서동수][밴텀급 서진수 VS 이성수]