[스포츠한국 이재호 기자] 대한민국의 국기 태권도. 어린 시절 누구나 한 번쯤은 배웠던 운동이다. 시대가 변하면서 호신술로 다양한 격투 종목들이 자리 잡았지만, 여전히 태권도는 대한민국을 넘어 세계인들의 사랑을 받는 격투 종목이다.대한민국의 국기를 위해 태권 파이터들은 항상 “태권도의 강함을 증명하겠다”라며 의지를 불태우곤 한다. 국내에서는 ‘태권 파이터’ 홍영기(33, 팀강남/압구정짐)와 ‘타격왕’ 문제훈(33, 옥타곤짐)이 대표적이고, ‘한국계 미국인’ 레오 쿤츠(34, 아메리칸 탑 팀) 역시 태권도를 수련해 애정이 있다.<주먹이 운다> 시절부터 홍영기는 MMA계에 ‘태권 파이터’로 이름을 알렸다. 어린 시절부터 태권도 선수생활을 꾸준히 해오다 태권도의 강함을 증명하기 위해 MMA에 도전했다. 스스로 “태권도가 없는 홍영기는 홍영기가 아니다”라며 태권도에 대한 자부심을 드러내며 MMA에서도 태권도를 전면에 내세웠다.홍영기는 처음해보는 그라운드 기술에 어려움을 토로했었다. 단 기간에 늘 수 있는 기술이 아니기에 열심히 노력해도 쉽게 실력이 올라오지 않았다. 태권도 킥을 활용한 타격만 날카로울 뿐, 홍영기는 ‘반쪽짜리 파이터’였다.자신의 단점을 뼈저리게 느낀 홍영기는 단점을 보완하기 시작했다. 태권도 킥의 장점을 극대화시키기 위해 레슬링, 주짓수 등 다양한 종목을 배웠다. 만두귀가 될 정도로 홍영기는 피나는 노력을 해왔다.그 결과 홍영기는 태권도를 MMA에 가장 잘 접목시킨 ‘태권 파이터’로 평가받고 있다. 태권도 킥을 활용한 그의 공격은 MMA에서 최상급 타격 스킬이다. 빠르고 정확한데다 강력하기까지 해서 웬만한 파이터들은 그의 킥을 견제하기 바쁘다. 100만불의 상금이 걸린 ROAD FC (로드FC)의 대형 프로젝트 ‘ROAD TO A-SOL’에 홍영기가 참가하는 이유도 태권도의 강함을 알리기 위해서다.홍영기는 “강한 선수들 사이에 출전할 수 있는 것만으로도 영광이라고 생각한다. 태권도의 강함을 증명하기 위해 주먹이 운다에 도전했던 것처럼 새로운 도전한다는 생각으로 최선을 다할 것이다. 우승 상금이 욕심나서 도전하는 것 보다는 강자들과 싸울 수 있는 좋은 기회라고 생각한다. 세계적인 강자들이 모두 모이는 무대인만큼 태권도의 강함을 전세계에 증명하겠다”라고 말했다.100만불 토너먼트 인터내셔널 예선이 열리는 XIAOMI ROAD FC 036에 출전하는 ‘타격왕’ 문제훈 역시 태권도에서 빼놓을 수 없는 파이터다. 그의 왼쪽 가슴을 보면 ‘태권도’라는 문신이 눈에 띈다. 문신에서도 볼 수 있듯이 문제훈은 뼛속까지 태권도인이다. 그 역시 홍영기와 마찬가지로 태권도의 강함을 MMA에서 증명하기 위해 무수히 많은 노력을 해왔다. 홍영기에 앞서 태권도를 MMA에 접목시켜 활용한 선배이기도 하다.그는 “초창기 격투기 시절 태권도 파이터들이 많이 패배하는 모습을 보며 사람들이 ‘태권도는 격투기에 전혀 쓸모없다. 발차기가 약하다. 주먹이 없다. 태권도를 했기 때문에 격투기는 힘들다’고 말했다. 그래서 ‘태권도 선수도 주먹을 잘 쓰고, 태권도 발차기도 격투기에 맞게 잘 사용하는 선수가 돼야겠다.’라고 마음먹었다. 태권도가 약하다는 그런 편견들을 다 없애고 싶었다.”라며 MMA 전향 초기의 마음을 전했다.오랜 노력 끝에 문제훈은 누구나 인정하는 태권도 베이스의 파이터가 됐다. 그는 상대를 가리지 않는 스타일로 오퍼가 오면 누구든지 환영했다. ROAD FC 경량급에서 웬만한 강자들과는 다 붙었다. 그가 붙어온 파이터들을 보면 ‘아시아 최강’ 김수철, ‘코리안 모아이’ 김민우, ‘플라이급 챔피언’ 송민종, ‘ROAD FC 밴텀급 前챔피언’ 이길우 등 라인업이 화려하다. ROAD FC 경량급에서 챔피언이 되려면 문제훈은 반드시 꺾어야 될 정도다.밴텀급에서 활동하던 문제훈은 플라이급과 밴텀급을 오가며 그동안 자신에게 패배를 안겼던 파이터들에게 복수를 할 예정이다. 그에 앞서 나카하라 타이요와 대결해 플라이급을 경험한다.문제훈은 “그동안 열심히 준비했다. 더 강해진 모습 보여드리고 싶다. 스스로도 기대하고 있고, 팬들에게 기대 받는 경기 보여줄 자신 있고, 준비 됐으니까 보여줄 일만 남았다고 생각한다.”라며 자신감을 보였다.마지막으로 100만불 토너먼트에서 홍영기와 맞붙을 레오 쿤츠 역시 태권도에 대한 사랑이 깊다. 레오 쿤츠는 어머니가 한국인인 ‘한국계 미국인’이다. 자신의 뿌리인 한국에 대한 관심이 많았고, 처음으로 배운 격투 종목이 태권도다. 태권도를 배우지 않았더라면 그가 격투기 선수가 되지 않았을지도 모른다.비록 베이스가 태권도는 아니지만, 레오 쿤츠는 태권도를 시작으로 다양한 운동 종목을 경험했다. 스스로 ‘프리스타일’이라고 자신의 베이스를 정의하지만, 레오 쿤츠의 킥은 태권도를 수련했기에 날카로울 수 있었다.2월 11일 서울 장충체육관에서 열리는 XIAOMI ROAD FC 036에 홍영기, 문제훈, 레오 쿤츠가 모두 출격한다. 이들이 케이지에서 어떤 킥으로 팬들의 마음을 사로잡을지 궁금하다.한편 ROAD FC는 2017년 100만불 토너먼트 ‘ROAD TO A-SOL’을 개최한다. 이 토너먼트에 일본, 브라질 등 전세계 각 단체 챔피언 출신들을 비롯한 강자들이 출전할 예정이다. 챔피언 출신의 강자들이 몰려들며 100만불 토너먼트는 MMA 파이터들의 전쟁이 될 전망이다.ROAD FC 100만불 토너먼트는 1월 28일 필리핀 URCC에서 동남아시아 지역 예선이 열린다. 2월 11일에는 한국에서 인터내셔널 예선, 2월 25일에는 MFP에서 러시아 예선, 3월 20일에는 DEEP에서 일본 지역 예선이 개최될 예정이다.[XIAOMI ROAD FC 036 / 2월 11일 서울 장충체육관][2부][미들급 후쿠다 리키 VS 김내철][100만불 토너먼트 예선 사사키 신지 VS 알버트 쳉][100만불 토너먼트 예선 레오 쿤츠 VS 홍영기][100만불 토너먼트 예선 호드리고 카포랄 VS 박대성][여성부 무제한급 요시코 VS 천선유][100만불 토너먼트 예선 샤밀 자브로프 VS 김원기][1부][플라이급 문제훈 VS 나카하라 타이요][100만불 토너먼트 예선 글레리스톤 산토스 VS 부렌조릭 바트문크][100만불 토너먼트 예선 김창현 VS 앤디 메인][100만불 토너먼트 예선 호니스 토레스 VS 에르멕 트라오브][100만불 토너먼트 예선 이형석 VS 박해진][100만불 토너먼트 예선 기원빈 VS 정제일]