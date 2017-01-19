[½ºÆ÷Ã÷ÇÑ±¹ ¿ÀÇö¼ö ±âÀÚ] ¢ß°ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼(´ëÇ¥ ±èÁØÈ¯)¿Í ¢ßÄ«Ä«¿À(´ëÇ¥ ÀÓÁöÈÆ)°¡ '°ñÇÁ ¼ºñ½º Á¦°øÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à'À» 24ÀÏ Ã¼°áÇß´Ù.
Ä«Ä«¿ÀÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¿Â¶óÀÎ ¹× ¸ð¹ÙÀÏ ÇÃ·§ÆûÀ» È°¿ëÇØ °ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼ÀÇ °ñÇÁ ¼ºñ½º Á¦°øÀ» È®´ëÇÏÀÚ´Â ÃëÁö¿¡¼ ¸¶·ÃµÈ ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾à½Ä¿¡´Â °ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼ ¼»óÇö »ó¹«, Ä«Ä«¿À ¼ÕÁ¤¾Æ ÀÌ»ç, ±Ç¿À»ó º»ºÎÀå µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
°ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼¿Í Ä«Ä«¿À´Â Çù¾à¿¡ µû¶ó Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ´ÙÀ½ ¹× ¸ð¹ÙÀÏ Ä«Ä«¿ÀÅå¿¡ °ñÇÁ ¼ºñ½º¸¦ ±¸ÃàÇÏ±â À§ÇØ »óÈ£ Çù·ÂÇÏ±â·Î Çß´Ù.
°ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼¿Í Ä«Ä«¿À´Â ¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â Áß °ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼ÀÇ °ñÇÁÀå ¿¹¾à Á¤º¸¸¦ Daum ½ºÆ÷Ã÷ °ñÇÁ ¼½¼Ç¿¡ Á¦°øÇÏ°í, ¾ç»çÀÇ °ñÇÁ ÄÜÅÙÃ÷ ±³·ù¸¦ È°¹ßÇÏ°Ô ÀÌ¾î °¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼ ±èÁØÈ¯ ´ëÇ¥´Â ¡°ÀÌ¹ø ¾÷¹«Çù¾àÀº ±¹³» °ñÆÛµé¿¡°Ô °ñÇÁÁ¸Ä«¿îÆ¼°¡ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¾çÁúÀÇ °ñÇÁ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ÁÁÀº ±âÈ¸°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¼¼»ó¿¡ ¾ø´ø Â÷º°ÈµÈ °ñÇÁ¹®È¸¦ ¼±µµÇØ ³ª°¨À¸·Î½á ±¹³» °ñÇÁ »ê¾÷ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.