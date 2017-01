[스포츠한국 이재호 기자] 오는 2월 19일 잠실학생체육관에서 개최되는 MAX FC07 대회가 메인 대진을 확정하고 대회의 부제를 발표했다. 이번 대회의 부제는 ‘All For One’(하나를 위한 모든 것). 챔피언매치만 세 게임이 열리고 플라이급GP 4강전이 시작되는 대회인 만큼 하나의 목표점을 향해 자신의 모든 것을 불사르는 선수들의 입장을 표현했다.이번 MAX FC07는 일찌감치 역대 최대규모, 최고의 매치업을 준비한다는 입장을 발표한 바 있다.메인이벤트는 여성 밴텀급(-52kg) 챔피언 1차 방어전으로 ‘간호사파이터’ 김효선(인천정우관)이 퀸즈리그 우승을 통해 챔피언 도전자 자격증을 거머쥔 ‘똑순이’ 박성희(목포스타)의 도전을 받는다. 코메인이벤트는 권장원(원주청학)과 이용섭(대구Team SF)의 헤비급(+95)GP 챔피언 결정전과 이지훈(인천정우관)과 고우용(K-MAX짐)의 웰터급(-70kg)GP 챔피언 결정전이 펼쳐진다.여기에 지난 MAX FC06 대회부터 신규 도입된 KO 장려 정책 ‘비스트룰’에는 동명의 닉네임을 가지고 있는 ‘비스트’ 김준화(안양삼산 총관)가 최근 경기 3연속 KO승으로 상승세를 타고 있는 이진수(안산클라우스짐)와 -75kg 매치로 맞붙는다. 뿐만 아니라 체급 내 라이벌 매치도 앞 선에 포진되어 있다.‘리틀줄리엔’ 김얄(서울 대화)은 나승일(오산삼산)과 웰터급 라이벌 매치를 벌이며, ‘코리안 마크헌트’ 최훈(안양삼산 총관)이 조성환(김제국제엑스짐)이 또 다른 웰터급 라이벌 매치를 갖는다. 두 매치는 사실상 웰터급GP 챔피언이 결정된 후 차기 도전자 후보를 선정하기 위한 매치가 될 가능성이 크다. 대회 1경기는 황진수(경기광주팀치빈)와 강범준(인천백련제스트짐)의 -60kg 매치로 대회 포문을 연다.이번 대회는 언더카드 격인 컨텐더리그의 매치도 무게감을 더한다. 컨텐더리그 메인카드는 국내 플라이급(-50kg) 챔피언을 결정하는 플라이급GP 4강전이 시작된다. 플라이급 초대 챔피언 GP 4강전에는 김우엽(병점삼산)과 이성준(익산엑스짐), 최석희(서울T클럽)과 김수훈(김제국제엑스짐)이 각각 결승 티켓을 놓고 격돌한다.MAX FC07 대회는 2월19일(일) 서울 잠실학생체육관에서 오후3시 컨텐더리그부터 진행되며, 오후7시부터 메인 맥스리그가 시작된다. IPTV IB SPORTS와 네이버 스포츠를 통해 생중계될 예정이다. 티켓 예매는 MAX FC 공식홈페이지를 통해서 가능하다.MAX FC07 in SEOUL장소: 서울 잠실학생체육관일시: 2월19일(일) 오후3시 컨텐더리그, 오후7시 맥스리그MAX League1경기. [-60kg]황진수(경기광주팀치빈) VS 강범준(인천백련제스트짐)2경기. [-70kg] +팔굽최훈 (안양삼산총관) VS 조성환 (김제국제엑스짐)3경기. [-70kg] +팔굽김얄 (서울대화) VS 나승일 (오산삼산)4경기.[-75kg] 비스트룰 +팔굽김준화 (안양삼산총관) VS 이진수 (안산클라우스짐)코메인 이벤트5경기. [-70kg 초대 타이틀전]이지훈 (인천정우관) VS 고우용 (서울K-MAX)6경기. [+95kg 초대 타이틀전]권장원 (원주청학) VS 이용섭 (대구TEAMSF)메인 이벤트7경기. [-52kg ] 1차 방어전김효선(인천정우관) VS 박성희 (목포스타)