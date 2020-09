[스포츠한국 이재호 기자] 현재까지 야구 역사상 가장 많은 돈을 벌어들인 알렉스 로드리게스와 세계적인 팝스타이자 배우인 제니퍼 로페즈 부부가 메이저리그 뉴욕 메츠 구단주가 되기 위해 파격 공략을 내세웠다.미국 뉴욕지역 일간지 뉴욕 포스트는 9일(한국시간) "A-로드·로페즈 커플이 메츠의 구단주가 되면 첫 10년 이내에 월드시리즈 우승을 달성할 것"이라는 공약을 보도했다.놀라운 것은 만약 10년안에 메츠가 우승 못할시 뉴욕 자선 단체에 무려 1억달러(약 1190억원)를 기부하겠다고 한 것이다.메츠 구단을 소유한 윌폰 가문이 지난달 29일 헤지펀드 거물인 스티브 코언을 독점 인수 협상자로 선정한 상황에서 판을 뒤엎기 위해 마지막 승부수를 던진 것으로 보고 있다.알렉스 로드리게스는 야구 역사상 가장 위대한 선수에 다다랐지만 약물 복용 전력이 알려져 명성이 추락했다. 현재는 해설자로 활동 중이며 제니퍼 로페즈와 뒤늦게 결혼했다. 로드리게스는 2001년 텍사스 레인저스와 10년 2억5200만달러의 충격적인 계약을 맺으며 2억달러 시대를 열었다. 2008시즌을 앞두고는 계약을 파기하고(옵트아웃) 다시 FA시장에 나와 뉴욕 양키스와 10년 2억7500만달러의 계약을 맺어 현재까지 메이저리그 역사상 가장 많은 연봉을 받은 선수로 기록돼있다.로드리게스의 6살 연상 로페즈는 스페인어 피플지가 뽑은 세계에서 가장 영향력있는 히스패닉으로 선정된 팝스타이자 배우다. 북미 박스오피스 1위, 빌보드 차트 1위를 동시에 달성한 세계적인 스타로 영화 '러브 인 맨하탄'으로 세계적인 배우가 됐고 배우로 성공한 기반을 활용해 1999년 'If You Had My Love'라는 앨범을 통해 빌보드 차트 1위에 오르며 데뷔와 동시에 빌보드 차트 1위를 달성한 최초의 여가수가 되기도 했다.