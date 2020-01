[스포츠한국 이재호 기자] 결정적이었던 기회를 하늘로 날려버린 손흥민에 대해 외신 역시 아쉬움을 표했다.토트넘 훗스퍼는 12일(이하 한국시각) 오전 2시 30분 영국 런던의 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린2019~2020 잉글리시 프리미어리그(EPL) 22라운드 리버풀과의 홈경기에서 0-1로 패했다.리버풀은 전반 37분 모하메드 살라의 패스를 이어받은 호베르투 피르미누의 왼발 강력한 슈팅으로 승리했다.4-4-2 포메이션의 왼쪽 윙어로 선발출전한 손흥민은 후반 29분 결정적 기회를 놓쳤다. 상대 수비 실책을 만든 후 이어진 역습에서 루카스 모우라가 스루패스를 페널티박스 안에 있던 손흥민에게 투입했다. 손흥민은 이 패스를 받은 후 슈팅하기 좋게 잡아놓은 후 오른발로 감아찼다. 하지만 너무 급해서인지, 아니면 뒤에서 따라오던 수비의 영향 때문인지 너무 어이없게도 하늘로 날리고 말았다.이날 경기 후 NBC 스포츠는 "손흥민과 지오반니 로 셀소는 결정적이었던 기회를 놓치고 말았다"고 언급했다. 데일리 메일은 "토트넘은 몇차례 기회를 만들었다. 손흥민과 로 셀소는 완벽했던 기회를 낭비한 것에 대해 죄책감을 느낄 것"이라며 아쉬움을 토로하기도 했다.ESPN은 이날 손흥민에 대해 "방대한 활동량을 보여줬다"고 평가하기도 했다.Tottenham created several chances with Son Heung-Min and Giovani Lo Celso guilty of wasting the best of the bunch.