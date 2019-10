배지현 아나운서가 남편 류현진과의 단란한 근황을 공개했다.배지현은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "So proud of Ryu and this team"(자랑스러운 류현진과 팀)이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.사진 속 배지현은 류현진과 함께 카메라를 바라보며 밝은 미소를 지어보이고 있다.한편, 류현진은 7일 오전 8시45분 워싱턴 D.C. 내셔널스파크에서 열리는 NLDS 3차전 LA 다저스와 워싱턴 내셔널스의 원정 경기에서 선발 마운드에 오른다.경기는 MBC스포츠플러스를 통계 중계되며 네이버스포츠와 아프리카TV 등 인터넷을 통해서도 볼 수 있다.