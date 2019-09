[스포츠한국 이재호 기자] 추신수의 개인 한시즌 최다 홈런은 개인 최장거리 홈런이기도 했다.텍사스 레인저스는 23일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 오클랜드의 콜리세움에서 열린 2019 메이저리그 오클랜드 어슬레틱스와의 원정경기에서 8-3으로 승리하며 7연패를 끊었다.이날 텍사스는 1번 지명타자로 추신수를 내세웠고 추신수는 오클랜드 우완 선발 태너 로아크의 이날 경기 첫 번째 공을 그대로 걷어올려 중앙 담장 넘기는 솔로포를 기록했다.이 홈런은 추신수의 2019시즌 23호 홈런이었다. 23홈런은 개인 한시즌 최다 신기록이다. 그동안 추신수는 2010년, 2015년, 2017년까지 총 3번의 22홈런시즌을 기록한 바 있다. 계속 22홈런에서 멈췄던 추신수는 드디어 22홈런을 넘어 23홈런째를 쳐내며 개인 기록을 새롭게 썼다.추신수는 4회, 1타점 적시타를 때려내며 추가 안타와 타점까지 기록한 추신수는 이때 도루까지 성공시키며 원맨쇼를 펼쳤다. 이날 추신수는 4타수 2안타(1홈런) 2타점 2득점 1도루의 맹활약을 하며 시즌 23호포와 시즌 13호 도루를 성공시켰다. 이런 추신수의 맹활약에 텍사스 역시 8-3으로 크게 승리하며 지긋지긋하던 7연패를 드디어 끊어냈다.이날 경기 후 메이저리그 공식 홈페이지는 "추신수는 로아크의 이날 경기 초구를 홈런으로 쳐냈다. 2015년부터 시작된 스탯캐스트에 따르면 추신수 개인 통산 가장 긴 비거리를 기록한 홈런"이라고 보도했다.AP는 "추신수가 친 홈런이 럭셔리 좌석에 떨어졌다"며 "461피트(140.5m)의 비거리를 기록했다"며 얼마나 큰 홈런이었는지 보도하기도 했다.Shin-Soo Choo started the Rangers’ home run barrage by hitting the first pitch of the game from Roark and sending it into the bleachers high above center field. Statcast projected it at 461 feet, Choo’s longest since Statcast began in 2015.