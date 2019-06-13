°Á¤È£´Â 13ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ Á¶Áö¾ÆÁÖ ÄÄ¹ú·£µå ¼±Æ®·¯½ºÆ®ÆÄÅ©¿¡¼ ¿¸° ¸ÞÀÌÀú¸®±× ¾ÖÆ²·£Å¸ ºê·¹ÀÌºê½º¿ÍÀÇ °æ±â¿¡ ¼±¹ß 6¹ø °â 3·ç¼ö·Î ³ª¿Í 4Å¸¼ö 1¾ÈÅ¸ 1º¼³Ý 1»ïÁøÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¾ÈÅ¸·Î ½ÃÁð Å¸À²Àº Á¾Àü 1ÇÒ4Ç¬1¸®¿¡¼ 103Å¸¼ö 15¾ÈÅ¸ Å¸À²1ÇÒ4Ç¬6¸®°¡ µÆ´Ù. ÀÌ³¯ °Á¤È£´Â ¾ÈÅ¸¿Í º¼³ÝÀ» ¾ò¾î³»¸ç 2Ãâ·ç¿¡ ¼º°ø, »ó´ë ¼±¹ß ¼Ò·ÎÄ«¸¦ Èçµå´Â µ¥ ¼º°øÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¼Ò·ÎÄ«´Â ¿Ã ½ÃÁð, ·Î½º¿£Á©·¹½º ´ÙÀú½º¿¡ ÀÖ´Â ·ùÇöÁøÀÇ °æÀïÀÚ·Î ¾ð±ÞÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â ¼±¼ö´Ù. ÀÌ³¯ °æ±â Àü±îÁö ¼Ò·ÎÄ«´Â ½ÃÁð 7½Â 1ÆÐ Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡ 1.38À» ±â·Ï ÁßÀÌ¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ °Á¤È£¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÇÇÃ÷¹ö±× Å¸¼±Àº ÀÌ³¯ ¼Ò·ÎÄ«¸¦ ¸¸³ª ¸Å¸ôÂù Å¸°ÝÀ» º¸¿©Áá´Ù. 2È¸¿¡¸¸ ¹«·Á 4°³ÀÇ ¾ÈÅ¸¸¦ ¾ò¾î³Â°í 4È¸¿¡µµ 2µæÁ¡¿¡ ¼º°øÇÏ¸ç ¼Ò·ÎÄ«¸¦ °è¼Ó ±ÃÁö·Î ¸ô¾Æ³Ö¾ú´Ù.
°Á¤È£´Â µÎ ¹øÂ° Å¸¼®ÀÌ¾ú´ø 4È¸, ¼Ò·ÎÄ«¿¡ ÁßÀü ¾ÈÅ¸¸¦ ¸¸µé¾î³Â°í, 5È¸¿¡µµ º¼³ÝÀ» ¾ò¾î³»¸ç 2Ãâ·ç¸¦ ¿Ï¼ºÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò·ÎÄ«´Â 5È¸±îÁö È¨·± 1°³¸¦ Æ÷ÇÔ, 10ÇÇ¾ÈÅ¸ 5½ÇÁ¡À» ±â·Ï, Æò±ÕÀÚÃ¥Á¡µµ ±âÁ¸ 1.38¿¡¼ 1.92±îÁö ¿Ã¶ú´Ù. ÇÑÆí, ÇÇÃ÷¹ö±×´Â ¿¬Àå 11È¸±îÁö °¡´Â ´ëÁ¢Àü ³¡¿¡ 7-8·Î ÆÐÇß´Ù.