Ãß½Å¼ö´Â 8ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ÅØ»ç½º ÁÖ ±Û·Îºê ¶óÀÌÇÁ ÆÄÅ© ÀÎ ¾Ë¸µÅÏ¿¡¼ ¿¸° µðÆ®·ÎÀÌÆ® Å¸ÀÌ°ÅÁî¿ÍÀÇ È¨ °æ±â¿¡¼ 2¹ø Áö¸íÅ¸ÀÚ·Î ÃâÀåÇØ 4Å¸¼ö 1¾ÈÅ¸ 1Å¸Á¡ 1µæÁ¡À» ±â·ÏÇß´Ù.
µðÆ®·ÎÀÌÆ® ¼±¹ßÅõ¼ö ¿ì¿Ï ¸¶ÀÌÅ¬ Ç®¸Ó¸¦ »ó´ëÇÑ Ãß½Å¼ö´Â 1È¸¸» 2½ºÆ®¶óÀÌÅ© 2º¼¿¡¼ ½Ã¼Ó 93.8¸¶ÀÏ(151.0km) ¸öÂÊ Åõ½É ÆÐ½ºÆ®º¼À» ÁöÄÑº¸¸ç »ïÁøÀ» ´çÇß´Ù.
3È¸ ÃÊ±¸ 89.1¸¶ÀÏ(143.4km) Ã¼ÀÎÁö¾÷À» °ø·«ÇßÁö¸¸ 2·ç¼ö ¶¥º¼·Î ¹°·¯³µ´Ù. 6È¸¿¡µµ 3±¸Â° 85.8¸¶ÀÏ(138.1km) Ã¼ÀÎÁö¾÷À» ¹Þ¾ÆÃÆÁö¸¸ ³ô°Ô ¶ß¸ç ÁÂÀÍ¼ö¿¡°Ô ÀâÇû´Ù.
Ãß½Å¼ö´Â 5-6À¸·Î µÚÁø 7È¸ 1»ç¿¡¼ ±¸¿øÅõ¼ö ÁÂ¿Ï ´Ù´Ï¿¤ ½ºÅÒÇÁ¸¦ »ó´ëÇß´Ù. Ç®Ä«¿îÆ® Á¢ÀüÀ» ¹úÀÎ Ãß½Å¼ö´Â 6±¸Â° 84.9¸¶ÀÏ(136.6km) ½½¶óÀÌ´õ¸¦ °Çµå·È´Ù. Å¸±¸´Â ¾Æ½½¾Æ½½ÇÏ°Ô 2·ç¼ö µñ½¼ ¸¶Â÷µµ¸¦ ¶Õ°í Áö³ª°¬´Ù. ±×»çÀÌ 1·çÁÖÀÚ µå½¯Áî´Â È¨±îÁö ÁúÁÖÇØ °æ±â¸¦ 6-6 µ¿Á¡À¸·Î ¸¸µé¾ú´Ù.
Ãß½Å¼öÀÇ Å¸±¸´Â Ã³À½¿¡´Â 2·ç¼ö ½ÇÃ¥À¸·Î ±â·ÏµÅ ¾ÈÅ¸¿Í Å¸Á¡À» ÀÎÁ¤¹ÞÁö ¸øÇßÁö¸¸ °ð ¹øº¹µÇ¸ç ¾ÈÅ¸¿Í Å¸Á¡ÀÌ ¸ðµÎ ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.
Ãß½Å¼ö´Â ÇÁ·ÎÆÄÀÇ 3·çÅ¸ ¶§ È¨À» ¹âÀ¸¸ç ¿ªÀü µæÁ¡µµ ¿Ã·È´Ù.
Ãß½Å¼öÀÇ µ¿Á¡ Å¸Á¡°ú °á½Â µæÁ¡¿¡ ÈûÀÔ¾î ÅØ»ç½º´Â 7-6 ¿ªÀü½ÂÀ» °Åµ×´Ù.
ÀÌ³¯ ½Â¸®·Î ÅØ»ç½º´Â 3¿¬ÆÐ¿¡¼ ¹þ¾î³µ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ½ÃÁð 14½Â 23ÆÐ·Î ¿©ÀüÈ÷ ¾Æ¸Þ¸®Ä¸®±× ¼ºÎÁö±¸ ÃÖÇÏÀ§¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù.
Ãß½Å¼ö´Â ÀÌ³¯ ¾ÈÅ¸¸¦ ½Å°íÇÏ¸ç Áö³ °æ±â ¹«¾ÈÅ¸ ºÎÁøÀ» ¾Ä¾î³Â´Ù. ½ÃÁð Å¸À²Àº 2ÇÒ4Ç¬5¸®(143Å¸¼ö 35¾ÈÅ¸)¸¦ À¯ÁöÇß´Ù.
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