[스포츠한국 길준영 기자] LA 다저스, 시카고 화이트삭스, 캔자스시티 로열스가 3각 트레이드에 합의했다.NBC스포츠는 5일(한국시간) “화이트삭스가 다저스·캔자스시티와의 3각 트레이드로 불펜투수 호아킴 소리아(33)와 루이스 아빌란(28)을 영입했다”고 보도했다.소리아는 지난해 캔자스시티에서 59경기 20홀드 1세이브 평균자책점 3.70을 기록했다. 경험이 풍부한 베테랑 투수로 메이저리그 통산 573경기 204세이브를 기록 중이다. 2014년과 2015년에 디트로이트와 피츠버그에서 뛰며 2년 연속 포스트시즌을 경험하기도 했다.아빌란은 뛰어난 좌완 스페셜리스트다. 지난해 다저스에서 뛰며 61경기 13홀드 평균자책점 2.93을 기록했다. 좌타자를 상대로 피안타율 1할9푼5리를 기록했고, 상대한 좌타자 93명 중 28명을 삼진으로 돌려세울 정도로 좌타자에게 강했다.다저스와 캔자스시티는 이번 트레이드로 젊은 선수들을 영입했다. 다저스는 2루수 제이크 피터(24)와 좌완투수 스캇 알렉산더(28)를 받았다. 캔자스시티는 유격수 에릭 메히야(23)와 트레버 오크스(24)를 얻었다.화이트삭스 : IN 호아킴 소리아, 루이스 아빌란, OUT 제이크 피터다저스 : IN 제이크 피터, 스캇 알렉산더, OUT 루이스 아빌란, 에릭 메히야, 트레버 오크스캔자스시티 : IN 에릭 메히야, 트레버 오크스, OUT 호아킴 소리아, 스캇 알렉산더