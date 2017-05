이전 1page 2page 다음

[스포츠한국 이재호 기자] 10회초. 다소 평범했던 느린 직선타를 2루수 콜튼 웡은 가볍게 잡으려다 놓친다. 놓치자 마음이 급해져 1루로 악송구를 던졌다. 두 번의 실수로 인해 아웃됐어야할 타자는 주자로 살아나갔고 이 플레이 이후 희생번트-고의사구에 이어 결승 3점홈런이 나오며 오승환과 세인트루이스 카디널스는 무너졌다.패배의 빌미를 제공한 웡은 팀원들에게 고개를 숙였다. 잘못했다고, 그리고 반성은 하지만 이 실수에 젖어들어 있지 않겠다고 다짐한 웡이다.세인트루이스는 2일(이하 한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 부시 스타디움에서 열린 2017 메이저리그 원정경기에서 밀워키 브루어스와의 경기에서 정규이닝은 4-4로 마쳤으나 10회초 오승환이 3점홈런을 허용하면서 5-7로 패하고 말았다.오승환은 팀이 8회말 극적으로 2-4에서 4-4 동점을 만들자 9회초 팀의 네 번째 투수로 등판했다. 9회는 단 1피안타만 내주며 무실점으로 막은 오승환은 예상을 깨고 10회에 또 등판했다.그리고 10회 첫 타자를 상대로 오승환은 평범한 2루방면 직선타를 만들어냈다. 그러나 이때 2루수 웡이 쉬운 타구를 놓친 후 악송구까지 범하며 아웃됐어야할 타자를 1루주자로 만들었다. 이때부터 오승환은 흔들렸고 이후 희생번트와 고의사구로 2사 1,2루의 위기에 놓였다.결국 4번타자 트래비스 쇼를 상대로 통한의 3점홈런을 내줬고 세인트루이스는 5-7로 패하며 오승환은 시즌 첫 패전을 기록하게 됐다.이런 패배 속에 2루수 웡도 크게 자책했다. 세인트루이스 지역지인 세인트루이스 포스트 디스패치에 따르면 경기 후 웡은 “여러분 제 잘못입니다(Guys, this is on me)”이라며 사과를 한 것으로 알려졌다.웡은 “내가 실수를 저질렀고 그러지 말았어야 했다”며 “난 일어설 것이다. 만약 뒤돌아보고 지난 경기에 걱정한다면 난 결코 나아지지 못할 것”이라며 실수를 인정하면서도 반복하지 않을 것임을 다짐했다.팻 매시니 감독 역시 웡에게 조언을 했다고 한다. 웡은 “감독님이 날 불러 ‘넌 매우 잘했고 이번 경기는 잊어버려라’고 했다. 물론 난 완전히 잊진 않을 것이다. 이 실수를 어떻게 다루고 더 나아지게 이해할지 고민할 것”이라고 했다.매시니 감독은 “웡은 잘하고 있다. 그저 하루의 실수이며 다시 잘치고 잘 달리고 잘 수비하는 웡의 모습으로 돌아올 것”이라고 위로했다.10회말 자존심을 지키는 솔로홈런을 때려낸 제드 저코는 이런 웡의 사과에 대해 “그저 한 번의 플레이였을 뿐”이라며 “그 이닝을 떨쳐버릴 다른 기회가 있다”며 나아질 수 있음을 언급하기도 했다.세인트루이스는 실수와 패배 속에서 성장하고 있다.