·ùÇöÁøÀº 25ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°¢) ¹Ì±¹ Ä¶¸®Æ÷´Ï¾ÆÁÖ »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ AT&TÆÄÅ©¿¡¼ ¿¸° 2017 ¸ÞÀÌÀú¸®±× »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ÀÚÀÌ¾ðÃ÷Àü¿¡ ¼±¹ß µîÆÇÇØ 6ÀÌ´× 1½ÇÁ¡À¸·Î È£ÅõÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ·ùÇöÁøÀº ÃÑ 96°³ÀÇ °øÀ» ´øÁö´Â µ¿¾È ´Ü 5ÇÇ¾ÈÅ¸ 1º¼³Ý ¹Û¿¡ ³»ÁÖÁö ¾Ê¾Ò°í Å»»ïÁø 3°³¸¦ ¼Ô¾Æ³»¸ç »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ Å¸¼±À» ´Ü 1½ÇÁ¡À¸·Î ¹¾ú´Ù. Áö³ 2014³â 9¿ù7ÀÏ ¾Ö¸®Á¶³ª ´ÙÀÌ¾Æ¸óµå¹é½ºÀü(6.2ÀÌ´× 2½ÇÁ¡) ÀÌÈÄ ¹«·Á 961ÀÏ ¸¸¿¡ Ä÷¸®Æ¼½ºÅ¸Æ®¸¦ Ã¬°å°í, 2°æ±â ¿¬¼Ó 6ÀÌ´× ÀÌ»óÀ» Ã¤¿ì±âµµ Çß´Ù.
ºñ·Ï Å¸¼±ÀÇ Áö¿øÀ» ÀüÇô ¹ÞÁö ¸øÇØ ½ÃÁð Ã¹ ½ÂÀÌ ¾Æ´Ñ 4¿¬ÆÐ ¼ö··¿¡ ºüÁö°Ô µÆÁö¸¸ ¿Ã½ÃÁð °¡Àå ÁÁÀº Åõ±¸ ³»¿ëÀ» ¼±º¸¿´±â ¶§¹®¿¡ ºÎÈ°¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ³ôÀÎ °ÍÀº »ç½ÇÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ·ùÇöÁøÀº ÀÌ¹ø °æ±â¿¡¼ Ã¼ÀÎÁö¾÷À» Àû±ØÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÃÑ 40±¸ÀÇ Ã¼ÀÎÁö¾÷À» ´øÁ® Á÷±¸(30±¸)º¸´Ù ´õ ³ôÀº ºñÁßÀ» ³ªÅ¸³ÂÀ¸¸ç, Ä¿ºê(17±¸)¿Í ½½¶óÀÌ´õ(9±¸)¸¦ Á¾Á¾ ¼¯´Â µî º¯È±¸ ºñÁß¸¸ ¹«·Á 69%¿¡ ´ÞÇß´Ù.
ÀÌ´Â Áö³ 3°æ±â¿¡¼ ¼Ó±¸ 53.5%, Ã¼ÀÎÁö¾÷ 20.9%¿¡ ±×Ä£ °Í°ú ºñ±³ÇÏ¸é »ó´çÈ÷ Å« º¯È´Ù. ¿Ã½ÃÁð 6ÇÇÈ¨·±À» ¸ðµÎ Á÷±¸·Î¸¸ ³»Áá±â ¶§¹®¿¡ Åõ±¸ ÆÐÅÏÀ» ´Ù¸£°Ô °¡Á®°£ °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ Ã¼ÀÎÁö¾÷À» ¾Õ¼¼¿ö ¼ö¸¹Àº ¶¥º¼ Å¸±¸¸¦ À¯µµÇØ³½ Àå¸éÀÌ ÀÎ»óÀûÀÌ¾ú´Ù. ¶¥º¼·Î ÃÑ 7°³ÀÇ ¾Æ¿ôÄ«¿îÆ®¸¦ Àâ¾Æ³½ ·ùÇöÁøÀº ÀÌ °¡¿îµ¥ Ã¼ÀÎÁö¾÷À» 5Â÷·Ê³ª °áÁ¤±¸·Î »ç¿ëÇß°í, ´ëºÎºÐÀÇ °øÀÌ ³·°Ô Á¦±¸°¡ µÇ¸é¼ Àç¹Ì¸¦ ºÃ´Ù. ¿¡µÎ¾Æ¸£µµ ´©³×Áî¿Í Å©¸®½ºÆ¼¾È ¾Æ·Î¿ä¿¡°Ô µÎ Â÷·Ê¾¿ Ã¼ÀÎÁö¾÷À¸·Î ³»¾ß ¶¥º¼À» ÀÌ²ø¾î³Â´Ù.
¶¥º¼ Å¸±¸ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÃÑ 18°³ÀÇ ¾Æ¿ôÄ«¿îÆ® °¡¿îµ¥ 8°³°¡ Ã¼ÀÎÁö¾÷ ½ÂºÎ¿´À¸¸ç, ¹Ý´ë·Î Ã¼ÀÎÁö¾÷À» ´øÁ® ³»ÁØ ¾ÈÅ¸´Â ´Ü 2°³ »ÓÀÌ¾ú´Ù.
Á÷±¸ ±¸¼Ó ¿ª½Ã ÃÖ°í 93¸¶ÀÏ(¾à 150km), Æò±Õ 90¸¶ÀÏ(¾à 145km)À» ²ÙÁØÈ÷ À¯ÁöÇÑ ´ö¿¡ Ã¼ÀÎÁö¾÷ÀÇ À§·Âµµ ´õ¿í ³¯Ä«·Î¿ï ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
±è¼º±Ù, ±èÀÎ½Ä °¨µ¶ µî ÇÑ±¹ ¾ß±¸ÀÇ ¸î¸î ¿ø·Î ÁöµµÀÚµéÀº ÃÖ±Ù ·ùÇöÁøÀÇ Åõ±¸¸¦ º¸¸ç ÆÐÅÏ º¯ÈÀÇ ÇÊ¿ä¼º ¹× ³·Àº ÄÚ½º¿¡ µé¾î°¡´Â Á¦±¸ÀÇ Áß¿ä¼º µîÀ» ÁöÀûÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼´Â ·ùÇöÁøÀÌ ±×µ¿¾ÈÀÇ ¾Æ½¬¿òÀ» ¾Ä¾î³»´Â ¿µ¸®ÇÑ ÇÇÄªÀ» ÅëÇØ ½ÃÁð Ã¹ Ä÷¸®Æ¼½ºÅ¸Æ®¶ó´Â ÀÇ¹ÌÀÖ´Â ¼º°ú¸¦ ³²±â´Âµ¥ ¼º°øÇß´Ù.
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