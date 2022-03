[스포츠한국 조민욱 기자] 김수연 작가의 아홉 번째 개인전인 ‘Paradox of Space’(2022) 전시회가 오는 15일까지 서울 서촌 갤러리 자인제노에서 열리고 있다.인간의 심리 밑바탕에 자리한 불안을 공간으로 풀어내는 작업을 계속해오고 있는 작가는 차단된 공간 배치 설정과 뚜렷한 명암의 색깔들을 과감하게 활용한다.아울러 제3자 시점을 도입해 타인이 다른 타인의 공간을 멀리서 응시하는 이미지를 만들어냄으로써 같으면서도 다른 불안의 심리적 공간과 그런 공간이 갖는 패러독스를 표현한다.김수연 작가는 SAIC(School of the Art Institute of Chicago·서양화전공 학사)과 홍익대 대학원(회화과 석사)을 졸업했다. 이번 전시회는 ‘Psychological Space’(2017년 CICA미술관)와 ‘Cats and Dogs’(2014년 경인미술관), ‘Paradox of Space’(2019년 갤러리 이마주), 'Paradox of Space'(2019년 갤러리 팔레드서울),‘Psychological Space’(2020년 아트스페이스 그로브), ‘심리적 공간 그리고 색’(2021년 갤러리 도올), ‘불안과 공간의 데자뷰’(2021년 이랜드스페이스), ‘공간, 색, 그리고 심리 ’(2022년 959 갤러리)에 이은 아홉 번째 개인전이다.