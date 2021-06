[스포츠한국 남궁휘 기자] 화가 김수연의 '심리적 공간 그리고 색’ 전시회가 오는 30일부터 7월 11일까지 서울 종로구 삼청동 갤러러 도올에서 열린다.김수연 화가는 지난 2013년 SAIC(School of the Art Institute of Chicago 서양화 학사)와 홍익대 대학원을 졸업했다. 이번 ‘심리적 공간 그리고 색’ 전시회는 ‘Psychological Space’(2017년 CICA 미술관)와 ‘Cats and Dogs’(2014년 경인미술관), ‘Paradox of Space’(2019년 갤러리 이마주), 'Paradox of Space' (2019년 갤러리 팔레드서울), ‘ Psychological Space’(2020년 아트스페이스 그로브)에 이은 여섯 번째 개인전이다.