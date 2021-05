코스메틱 브랜드 탬버린즈(tamburins)는 생활 속에서 가까이에 두고 다양하게 즐길 수 있는 여덟 가지 향의 ‘멀티 프래그런스’를 출시한다고 25일 밝혔다.탬버린즈 멀티 프래그런스는 룸 스프레이, 패브릭 스프레이가 복합된 다기능 제품으로 공간에 감성을 더하는 감각적인 디자인이 특징이다. 일반적인 펌프와 달리 고운 입자가 미끄러지듯 부드럽게 분사되며 몇 번의 분사만으로 즉각적인 리프레시를 더해준다.탬버린즈의 시그니처 향 000을 포함해 WORM WOOD, BUT I WOULDN’T GO HOME YET, MIDDLE EARTH, SUN AND SOIL, MAY5, CLANG, CYPRRESS FORREST까지 총 8가지 향으로 만나볼 수 있다. 용량은 10ml 미니 사이즈와 100ml 사이즈 2가지로 출시된다.8가지 멀티 프래그런스 출시와 더불어 탬버린즈 신사 플래그십 스토어 역시 리뉴얼 오픈 예정이다. 이번 스토어에서는 멀티 프래그런스의 8가지 향 각각의 애티튜드를 경험할 수 있다.