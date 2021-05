▶ 한국 현대음악의 거장 기리는 무대

▶ 세종솔로이스츠&서울대 음대 협업

▶ 한국 최초 전자음악 ‘원색의 향연’부터

▶ ‘평창의 사계’까지 강석희 작품 망라

▶ 8월 28일 예술의전당 IBK챔버홀

[스포츠한국 조성진 기자] 세계적인 작곡가이자 한국 현대음악 개척자 강석희(1934~2020)를 기리는 헌정무대가 열린다.세종솔로이스츠와 서울대 음대 ‘스튜디오2021’는 오는 8월 28일 오후 8시 예술의전당 IBK챔버홀에서 ‘2021힉엣눙크페스티벌’을 통해 작곡가 강석희를 기념하는 헌정 무대 ‘A Tribute to Sukhi Kang’을 개최한다고 20일 전했다.이번 공연은 강석희의 1주기를 맞아, 세종솔로이스츠와 서울대 음악대학이 협력한 것으로 예술가의 독창성을 그 누구보다 강조했던 강석희의 진 면모를 접할 수 있다. 그는 작품 하나하나가 고유한 세계를 이루는 대작을 써내려간 작곡가일 뿐 아니라 수많은 음악가가 모일 수 있는 교류의 장을 구축한 기획자이자 많은 후학을 양성한 교육자이기도 했다.강석희라는 입체적인 예술가가 걸어온 여정을 함께 경험해보고자 한 편의 음악극처럼 구성했다.1부에선 한국 최초의 전자음악 ‘원색의 향연’(1966년 작) 재생부터 불교적 정신에 기반해 작곡한 그의 초기 작품 ‘예불’, 가야금 연주자 이지영에게 헌정한 가야금을 위한 ‘정경’, 88 서울올림픽 성화를 위해 작곡된 ‘프로메테우스 오다’의 다큐멘터리 영상까지, 다양한 매체로 그의 음악이 만들어낸 혁신적 순간들을 무대에서 구현한다.2부에선 최근작이었던 ‘판타지’와 ‘평창의 사계’를 통해 그가 꿈꾸었던 음악적 환상, 그리고 강석희라는 프리즘을 투과한 평창의 자연을 경험하고자 한다.이번 강석희 헌정공연은 서울대 음대 ‘스튜디오2021’과 세종솔로이스츠가 함께 참여할 예정이다. 스튜디오2021은 서울대 음대를 대표하는 현대음악 시리즈로 2003년부터 강연-연주-워크숍-마스터클래스 등 다양한 방식으로 현대음악의 예술적 가치를 만들어가고 있다. 특별히 스튜디오2021의 2021-2022 시즌 상주앙상블로 세종솔로이스츠가 초빙돼 이번 강석희 헌정 무대 ‘A Tribute to Sukhi Kang’을 비롯해 렉처, 포럼, 워크숍 등의 다양한 행사를 기획 중이다.2021힉엣눙크! 페스티벌 강석희 헌정 무대 ‘A Tribute to SukhiKang’은 전석 8만원으로 티켓은 20일(목) 오후 1시 예술의전당 선오픈을 시작으로 21일(금) 오후 3시부터 인터파크티켓과 예술의전당에서 일반 오픈 예정이다.