▶ 7월 28~8월 7일까지 강원도 일대서 개최

▶ 메인콘서트, 스페셜콘서트, 엠픽 아카데미 마스터클래스

▶ 찾아가는 음악회 등 다양한 무대

▶ 백건우, 정치용, 클라라 주미 강

▶ 백혜선, 박종해, 홍혜란 등 다수 출연

[스포츠한국 조성진 기자] 제18회 평창대관령음악제(예술감독 손열음)가 18일(화) 오후 2시 티켓 오픈한다.제18회 평창대관령음악제는 ‘산(Alive)’이란 주제로 7월 28일(수)부터 8월 7일(토)까지 11일간 평창군 대관령면 알펜시아 콘서트홀과 뮤직텐트를 비롯한 강원도 일대에서 열린다.음악제 기간 동안 메인콘서트, 스페셜콘서트, 엠픽 아카데미 마스터클래스, 찾아가는 음악회가 개최될 예정이며 유료 공연인 메인콘서트와 스페셜콘서트의 티켓 오픈이 18일(화) 오후 2시부터 음악제 홈페이지와 인터파크에서 동시에 진행된다.메인콘서트는 이번 음악제의 주제인 ‘산(Alive)’을 바탕으로 '살 Flesh', '끝은 어디? 2021 Never Enough! 2021', '별 Star', '등정 Everlast', '시내 Bach', '재생Ⅰ ReviveⅠ:26031828', '산 vs 죽은 Alive vs Dead', '재생Ⅱ ReviveⅡ:03081846', '바람 Wishes', '거울 Mirror', '바위 Rock', '내려갈 때 보았네 I Saw That, Coming Down The Hills' 각각의 공연명으로 총 13회를, 스페셜콘서트는 윤이상국제음악콩쿠르 우승자 리사이틀로 2회를 개최한다.메인콘서트와 스페셜콘서트엔 지휘자 정치용, 리오 쿠오크만, 차웅, 바이올리니스트 클라라 주미 강, 스베틀린 루세브, 첼리스트 김두민, 이상은, 이정현, 피아니스트 백건우, 백혜선, 손열음, 박종해, 성악가 서예리, 홍혜란, 최원휘, 플루티스트 조성현, 클라리네티스트 조인혁, 트럼페티스트 알렉상드르 바티, 기타리스트 박규희, 현대무용가 김설진 등 국·내외를 대표하는 아티스트들과 전 세계의 유수의 악단에서 활동하는 연주자들로 구성된 평창 페스티벌 오케스트라가 참여한다.