베를린을 기반으로 세계적으로 활동하고 있는 뮤지션 페기 구(Peggy Gou)가 예거마이스터와 함께 대한민국의 나이트라이프를 위한 캠페인을 진행한다.코로나19로 급격히 위축된 국내 전자음악 비지니스에 힘을 싣고자 마련된 이번 캠페인은 페기 구가 오랜 시간 지켜보아 온 로컬 전자음악 아티스트 10팀이 언택트 라이브 방식으로 무대를 꾸밀 예정이다. 퓨전국악밴드 이날치, 한국 소울 R&B여신 선우정아, 현대무용단 Salon De Casse, 전자음악 록 밴드 불고기디스코와 싱어 MRSHLL을 포함해 로컬 언더그라운드 뮤지션 Closet yi, Koshin, Maktoop, Jesse You, Oviduct 등 다양한 라인업으로 구성했다. 아티스트들에게는 공연을 통한 후원을, 리스너들에게는 다양한 즐길거리를 제공할 예정이다.이번 이벤트는 12월 5일 오후 5시부터 12월 6일 오후 10시까지 양일간 5팀씩 나뉘어 진행하며, 유튜브(혹은 포맷)를 통해 생중계할 예정이다. 이벤트 마지막 순서로 DJ Soulscape의 진행으로 베를린 현장의 페기 구와 리스너들이 소통하게 될 Meet&Greet이 준비돼 있다. Meet&Greet 코너는 공식 홈페이지를 통해 사전 참석 신청이 가능하다.한편, 예거마이스터는 위기상황을 겪고 있는 나이트라이프 커뮤니티를 위해 ‘SAVE THE NIGHT’ 캠페인을 진행 중이다. 이 캠페인은 예거마이스터가 탄생한 후 처음으로 변경한 라벨의 SAVE THE NIGHT 리미티드 에디션 제품을 통해 총 100만 유로를 기부하는 내용으로, 페기 구가 홍보대사로 참여하고 있다. 국내에서는 지난 9월 1일 나이트라이프를 힘겹게 지탱해 온 뮤지션, 프로모터, 영업장 등 500여팀을 선정해 지원했다.