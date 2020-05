▶ 베이징 출신의 세계적 디자이너

▶ 까르띠에-에르메스-겔랑-랑콤 등등 협업

▶ 바쉐론콘스탄틴 女 컬렉션 ‘에제리’ 구현 예정

[스포츠한국 조성진 기자] 바쉐론 콘스탄틴의 'One of not many' 광고캠페인에 중국 출신의 세계적인 디자이너 이칭 인(Yiqing Yin)이 새로이 합류했다고 바쉐론 콘스탄틴이 26일(화) 전했다.지난 2월 선보인 바쉐론콘스탄틴의 여성용 '에제리(Egerie)' 컬렉션을 구현해 낼 이칭 인은 프랑스에서 맹활약 중인 디자이너로 1985년 베이징에서 태어났다. 4살때 중국을 떠나 호주와 프랑스에서 거주했다. 파리국립고등장식예술학교를 졸업한 그녀는 2011년 ‘주목할만한 젊은 디자이너’ 8명 중 하나로 선정(보그프랑스)됐다. 또한 까르띠에, 겔랑, 에르메스, 스와로브스키, 랑콤 등 세계적인 럭셔리 브랜드들과 작업을 했고 이외에 세계 패션계에서 주목받는 맹활약을 해오고 있다.이칭인은 패션/의상에 대한 혁신적인 비전으로 의상을 제2의 피부이자 유연하고 가벼운 포장이라 여겼다. 플리츠의 역동적인 잠재력에 대해 탐구하는 그녀는 생동감 넘치는 구조는 고정된 것이 아니라 움직임에 의한 볼륨으로 이루어진다고 여겨, 부드럽게 흐르는 라인을 추구하고 옷감이 떨어지는 방법을 실험했다.이칭인은 “직관적인 창작방식, 자유로운 감각, 자발적인 우연의 추구”에 매력을 느낀다고 했다. 에제리 컬렉션은 플리츠 다이얼과 오프-센터 디자인을 통해 이 두 세계의 조화로운 만남을 상징한다.한편, 바쉐론콘스탄틴이 2018년부터 선보이고 있는 'One of not many' 광고캠페인은, 자신의 개성과 작품을 통해 탁월함을 추구하며 세상을 향한 열린 시각, 그리고 혁신과 창의성을 보여주는 재능있는 아티스트들을 소개해오고 있다.