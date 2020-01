“일상의 걸음도 스포츠다!”세종스포츠정형외과가 Return To Play(RTP, 원래의 건강한 상태로 돌아가자)를 슬로건으로 개인별 근거 중심의 치료를 통한 건강한 일상으로의 회복을 목표로 개원했다고 24일 밝혔다.이번에 개원한 세종스포츠정형외과는 CM 충무병원 출신 김진수 원장, 제일 정형외과 출신 금정섭 원장, 새움 병원 출신 차민석 원장이 함께 뜻을 모아 광진구 군자동(세종대학교 내 대양 AI센터)에 개원했다.진단과 치료에 있어 비수술이나 수술로의 접근이 아니라 환자 개개인의 환경과 의학적 원칙에 따른 근거 중심의 치료를 통해 빠르고 안전하게 회복되는 것을 목표로 하는 것을 진료 철학으로 세웠다.세종스포츠정형외과의 가장 큰 특징은 Sports Performance Center(SPC)이다. 기존 운동 재활치료는 빠른 회복만을 목표로 진행되어 치료 효과의 한계점이 있었다.이를 극복하기 위해 설립된 SPC는 “Return to Sports with Maximal performance”라는 새로운 패러다임을 적용하여 부상 또는 다양한 원인으로 인해 감소한 경기력을 복귀시키기 위한 최적의 프로그램을 설계하여 맞춤형 치료를 진행한다.즉, 선수가 필요로 하는 모든 의, 과학적 서비스가 가능한 스포츠의학센터라고 이야기할 수 있다.또한 정형외과, 내과, 마취통증의학과, 영상의학과로 구성되어 있어 진료과별 협진 시스템을 통해 보다 체계적인 진료 시스템을 경험할 수 있다. 병원 내부는 환자 동선에 맞추어 편리하게 진료받을 수 있도록 설계되어 있다.한편 국가대표 주치의를 역임한 김진수 대표원장은 “스포츠 종목에 상관없이 급성 손상에서 재활까지 한 곳에서 종합적으로 진단, 치료, 재활이 가능하다”면서 “세종스포츠정형외과는 스포츠뿐만 아니라 일상 속에서 일어날 수 있는 정형외과 질환도 본원만의 특화된 근거 중심의 치료로 빠르고 안전하게 회복할 수 있다“고 덧붙였다.