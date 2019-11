지난 2019년 10월 26, 27일 양일간 대만 타이페이 후아난은행 국제컨벤션센터(Hua-Nan Bank International Convention Center (HNBICC))에서, 대만 미용성형외과 학회 국제학술대회가 개최되었다. 대만 뿐 아니라, 한국, 태국, 중국, 일본, 미국, 독일 등 의료성형의 강국이라고 할 만한 많은 국가의 의사가 모여 성대하게 열린 이번 학술대회는 국제 학술 대회인 만큼 영어를 공식 언어로 채택하여 모든 발표와 토론이 통역없이 영어로 진행되었다.이 국제 학술대회에서 얼굴뼈윤곽수술(facial contouring) 분야 발표자로 한국의 성형외과 전문의 한상백 박사가 초빙되어 돌출입수술에 대한 강연을 맡았다. 얼굴뼈 윤곽수술 분야에서는 서울제일성형외과 한상백 원장을 비롯하여, 일본의 도쿄메트로폴리탄 경찰병원의 성형외과 와타나베 교수, 대만의 성형외과 전문의 팡연초우와 루엘펭첸이 연자로 나와 열띤 강연과 토론을 하였다.한상백 박사는 ‘전방분절절골술(ASO)과 턱끝수술을 통한 정제된 돌출입 수술법 : 20년간의 수술경험’(영문제목 : Refinement of profiloplasty by ASO and genioplasty: 20-year experience) 이라는 제목으로 풍부한 돌출입수술 경험을 통한 좋은 결과들을 발표하였으며, 특히 “돌출입수술에서 턱끝수술은 화룡점정과 같은 것”이라는 취지의 영어 발표를 통해, 돌출입수술에 있어서의 턱끝수술의 중요성을 강조하였다.한상백 박사의 강연은 사회자(moderator)를 맡은 대만 장궁병원의 세계적인 양악 및 윤곽수술 권위자 유레이첸(Yu Ray Chen) 교수로부터 높은 평가를 받았으며, 각국의 성형외과의사로 구성된 청중들로부터 집중적인 질문과 조명을 받았다. 이를 통해, 20년간 정제된 돌출입, 윤곽수술 기법과 안전성, 수술의 결과들을 소개하였을 뿐만 아니라, 대한민국 의료성형의 높은 수준과 위상을 고취시키는 계기가 되었다.