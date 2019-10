[스포츠한국 조성진 기자] 세계적인 클래시컬 음악출판사 리코르디(Ricordi)가 주최하고 ‘음악세계’가 한국 참가자 모집을 담당했던 신진작곡가 지원 프로젝트 ‘리코르디랩(Ricordilab)’의 두 번째 공모에서 한국출신의 신동훈(36)이 최종선정의 영예를 안았다.음악세계와 오랫동안 악보렌탈 사업을 해온 리코르디 이탈리아의 독일지부 ‘리코르디 베를린’이 지난 2016년에 개최해 사라 넴소프(Sarah Nemtsov), 시오리 우스이(Shiori Usui), 스테판 빅(Steffen Wick) 등을 배출한 리코르디랩은 전 세계의 유능한 신진작가를 찾아 전속 작곡가로서 세계 진출을 지원하는 프로젝트다.이번 두 번째 공모에선 총 45개국 100여 명의 작가가 참가했는데, 일반적인 작곡가 경연과는 달리 프로 오케스트라와의 공연 이력을 3곡 이상 가진 작가에 한정한 경연대회였다. 따라서 이스라엘 출신의 야이르 카르다그(Yair Klartag), 스웨덴 출신의 리사 스트라이히 (Lisa Streich)와 함께 선정된 신동훈은 한국의 클래시컬 작곡가들이 세계에 견줄만한 수준을 가지고 있음을 당당히 증명한 것이다.한국에서 태어난 신동훈은 서울대에서 작곡을 공부했으며 길드홀 음악연극학교(The Guildhall School of Music &Drama)를 나왔다. 영국 킹스 칼리지(King’s College)에서 박사학위를 딴 이후 런던에 살고있으며, 현재 베를린 필하모닉 카라얀 아카데미(The Karajan Academy of the Berliner Philharmoniker)와 함께 지휘자 페테르 외트뵈시를 위한 새로운 챔버 오케스트라 작품과 LA 필하모닉이 의뢰한 작품 등을 작곡하고 있다.리코르디 베를린은 수상자들의 작품을 출판할 뿐 아니라 그간의 사업노하우를 발휘해 전문성 있게 작곡가들을 지원하고 3년동안 세계적으로 프로모션을 진행할 계획이다. 아울러 이번 선정을 위해 추대된 자문위원엔 허브 보트리, 엔리케 마촐라 등 해외인사 외에 한국 출신의 박영희 작가도 포함된 것으로 알려졌다.한편, 1901년 G. 리코르디(G. Ricordi)가 설립한 클래시컬 전문 출판사 ‘리코르디’는 이탈리아에 본부를 둔 ‘Casa Ricordi’의 독일지부 역할을 하고 있다. 20세기 후반 각광을 받은 작곡가 게오르그 프리드리히 하스, 클라우스 후버, 올가 노이비르트, 엔노 포페, 박영희 등을 배출하며 명성을 쌓아왔다. 또한 차이코프스키, 림스키 코르사코프, 글링카 등 러시아 작곡가들의 레퍼토리를 새롭게 해석해온 ‘Forberg Verlag’의 협업으로도 잘 알려져 있다.